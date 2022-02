Nockherberg in München findet 2022 wieder mit Singspiel statt ‒ Der Termin für das Derblecken ist ungewöhnlich

Von: Jonas Hönle

Der Starkbier-Anstich auf dem Nockherberg findet 2022 wieder mit Singspiel und Gästen statt. Der Termin für das Derblecken in München überrascht jedoch.

Das Derblecken auf demNockherberg wurde 2020 wegen Corona ganz abgesagt, 2021 fand der Starkbier-Anstich virtuell und ohne Singspiel statt.

In diesem Jahr soll die Veranstaltung in München jedoch wieder zur Normalität zurückkehren. Wie die Paulaner Brauerei am Mittwoch mitteilt, findet die Salvator-Probe am 24. April 2022 statt - mit geladenen Gästen und Singspiel.

Man habe sich für den späteren Termin entschieden, da die Veranstaltung wieder in gewohnter Form stattfinden soll. „Natürlich ist ein Nockherberg im April etwas ungewöhnlich, aber was ist in Zeiten wie diesen schon normal“, so Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Paulaner Brauerei.

Zudem sei eine Salvator-Probe im April nicht ganz abwegig, da die Paulaner Mönche im 17. und 18. Jahrhundert diesen Brauch immer rund um den 2. April (Tag des Ordensgründers Franz von Paola) begingen.

Der Nockherberg findet 2022 wieder mit Gästen aus Politik, Kultur und Gesellschaft und dem Singspiel statt. Stefan Betz und Richard Oehmann werden wieder für Buch und Regie verantwortlich sein.

Auch Maxi Schafroth werde nicht wie zuletzt seine Fastenrede in den leeren Saal halten, sondern kann die Politiker direkt von der Bühne aus derblecken.

