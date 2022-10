Verein „10drei“ entwickelt innovative Bildungsformate rund ums Grundgesetz und hofft auf Auszeichnung

Von: Kassandra Fischer

Teilen

Schülerinnen arbeiten konzentriert während eines Workshops des Vereins „10drei“. © 10drei e.V./Jan Boskamp

Der Verein „10drei“ ist für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Die Gruppe will das Grundgesetz auch für Schüler verständlich und erlebbar machen.

LEHEL Das Grundgesetz erlebbar machen – und das für Schüler aller Schulformen ab der sechsten Klasse. Dieses Ziel verfolgt „10drei“ mithilfe verschiedener Materialien, die Lehrer im Unterricht verwenden können. Dafür ist der Verein jetzt für den Deutschen Engagementpreis nominiert.

„Wir haben uns 2018 aus einem Bekanntenkreis heraus gegründet“, sagt Jan Boskamp, Co-Initiator und stellvertretender Vorsitzender. Der Brexit, Trump, Pegida: Geprägt von diesen Erfahrungen habe sie damals die Frage umgetrieben, was die Gesellschaft eigentlich zusammenhalte, erinnert er sich. „Man hatte das Gefühl, es gibt mehr Spaltung.“ Recht schnell seien sie dann auf das Grundgesetz gekommen. „Da stehen alle Werte für einen pluralen Umgang miteinander drin“, sagt Boskamp.

Das Problem: „Es ist ein trockener Gesetzestext, nicht sehr zugänglich.“ Zudem sei ihnen aufgefallen, dass das Thema erschreckend wenig in der Schule Platz finde. Für die Köpfe hinter „10drei“ war schnell klar: „Wenn wir Einfluss nehmen wollen, dann in Schulen – der Gesellschaft von morgen.“ Mittlerweile hat der Verein mit Sitz an der Praterinsel rund 50 ehrenamtliche Mitglieder.

Verein „10drei“ für Deutschen Engagementpreis nominiert: Projekt „GrundgeSÄTZE“ für Schulen gestartet

„GrundgeSÄTZE“ nennt sich das neuste Projekt. Rund 40 Schulklassen in ganz Deutschland haben bereits mitgemacht. Darunter auch das Wittelsbacher Gymnasium in der Maxvorstadt. Ziel ist es, das Grundgesetz einfach, verständlich und in der Sprache junger Menschen zu formulieren. Gefragt sind die Schüler selbst. Über 1500 alternativ formulierte Sätze seien dabei bereits entstanden.

So lautete in den Worten der Schüler beispielsweise der Satz zum Recht auf die Unterverletzlichkeit der Wohnung: „Ohne meine Erlaubnis darf niemand ins Haus“. Danach wurde alles auf ein Plakat gedruckt, das zurück an die Schulen ging. „Von jungen Menschen für junge Menschen“, fasst Boskamp zusammen. Sollten sie die 10 000 Euro Preisgeld gewinnen, soll das genau dort eingesetzt werden, sagt er. 30 Euro kostet das Projekt den Verein derzeit pro Schule. „Wir würden das gerne noch mehr Schulen ermöglichen.“ Für die Zukunft könnte sich der Verein vorstellen, Methoden für noch jüngere Schüler zu entwickeln. So sei man gerade auch mit einer Münchner Grundschule im Gespräch, verrät Boskamp.

Workshops von „10drei“ Bei Interesse an einem Workshop von „10drei“ eine E-Mail an hallo@10drei.org schicken. Preis für Engagement Der Verein „10drei“ ist für den Deutschen Engagementpreis 2022 nominiert. Noch bis Mittwoch, 19. Oktober, kann online unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis abgestimmt werden. Mehr Infos unter www.10drei.org.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.