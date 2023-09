DFB-Kader für Länderspiele im September: Bundestrainer Flick nominiert Star vom FC Bayern München nach

Von: Sebastian Fuchs

Leon Goretzka (li.) wird die anstehenden Länderspiele verpassen. Teamkollege Thomas Müller vom FC Bayern München wurde von Bundestrainer Flick nachnominiert. © Sven Hoppe/dpa

Bundestrainer Hansi Flick hat Thomas Müller vom FC Bayern München für die Länderspiele im September nachnominiert. Grund ist eine Verletzung von Niclas Füllkrug.

München ‒ Bis zur UEFA Europameisterschaft 2024 sind es noch etwa 9,5 Monate. Die deutsche Nationalmannschaft startet in die EM-Vorbereitung mit zwei Testspielen gegen Japan (Samstag, 9. September, 20.45 Uhr, in Wolfsburg) und Frankreich (Dienstag, 12. September, 21 Uhr, in Dortmund).

DFB-Kader für Länderspiele im September: Flick nominiert Bayern München-Star Thomas Müller nach

Für die Partien hat Bundestrainer Hansi Flick jetzt Thomas Müller vom FC Bayern München nachnominiert. Dies bestätigte der DFB der Deutschen-Presse-Agentur (dpa). Grund ist, dass Angreifer Niclas Füllkrug angeschlagen ist.

Der Neu-Dortmunder werde „zwar wie geplant heute anreisen, kann aber aufgrund einer leichten Sehnenzerrung möglicherweise nicht für die beiden Partien in Wolfsburg und Dortmund zur Verfügung stehen“, hieß es am Montag.

Müller stößt damit erstmals seit dem WM-Debakel in Katar im Dezember wieder zur DFB-Elf. Im März und Juni hatte Flick auf den 33-Jährigen wie zunächst auch diesmal noch verzichtet.

Müller betont: Deutscher Fußball hänge „nicht an meiner Personalie“

„Hansi Flick und ich verstehen uns sowohl sportlich als auch privat sehr gut“, sagte Müller am vergangenen Wochenende und betonte: „Ich bin bereit, wenn es darauf ankommt und ich gefragt bin. Ich bin zu allen Schandtaten bereit.“ Der deutsche Fußball hänge aber „nicht an meiner Personalie“, betonte der Weltmeister von 2014.

