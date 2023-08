Flick nominiert DFB-Kader: Zwei Stars vom FC Bayern München fehlen jedoch im Aufgebot

Von: Benedikt Strobach

Muss bei den DFB-Länderspielen im September zuschauen: Leon Goretzka vom FC Bayern München. © Tom Weller/dpa

Bundestrainer Hansi Flick nennt DFB-Kader für Länderspiele im September. Leon Goretzka und Thomas Müller vom FC Bayern München sind aber nicht dabei.

München ‒ Bis zur UEFA Europameisterschaft 2024 sind es noch etwa 9,5 Monate. Die deutsche Nationalmannschaft startet in die EM-Vorbereitung mit zwei Testspielen gegen Japan (Samstag, 9. September, 20.45 Uhr, in Wolfsburg) und Frankreich (Dienstag, 12. September, 21 Uhr, in Dortmund). Für die Partien hat Bundestrainer Hansi Flick nun den Kader nominiert ‒ und für einige Überraschungen gesorgt.

Kader für DFB-Länderspiele im September: Flick nominiert zwei Stars des FC Bayern München nicht

So steht etwa Pascal Groß von „Brighton & Hove Albion“ erstmals im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft. Spieler wie Jonathan Tah von Bayer Leverkusen oder Robin Gosens von Union Berlin feiern zudem ihre Rückkehr. Die größte Überraschung ist jedoch eine Personalie, die der Bundestrainer nicht berücksichtigt: Leon Goretzka vom FC Bayern München fehlt im Kader des DFB. Der 28-Jährige muss genauso zuschauen wie Teamkollege Thomas Müller oder Timo Werner und David Raum von RB Leipzig.

Seine Nicht-Nominierung sorgte bei Goretzka, der bereits 53-mal das DFB-Trikot trug, für Enttäuschung: „Ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein“, schrieb er am Donnerstag in den sozialen Medien.

Er habe sich gerade nach den letzten Wochen wieder sehr gut gefühlt und eigentlich „brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen“, betonte Goretzka. Die Entscheidung des Bundestrainers werde er jedoch akzeptieren.

Flick hatte Goretzka am Mittwoch persönlich über die Entscheidung informiert. „Er weiß Bescheid über die Gedanken, die ich habe“, sagte Flick. Es sei „nichts Endgültiges“. Er schätze Leon sehr. Er wolle nun eine Reaktion des Spielers haben. Diese kündigte der 28-Jährige in seinem Post auch an. Er werde „weiter jeden Tag hart arbeiten um an den guten Start in die Saison anzuknüpfen“.

Während die Nummer acht der Münchner nicht berücksichtigt wurde, schafften es vier seiner Teamkollegen hingegen schon in das 24-köpfige Aufgebot des DFB. Joshua Kimmich, Leroy Sané, Serge Gnabry und der im Moment noch verletzte Jamal Musiala wurden allesamt von Flick nominiert.

Der gesamte Kader des DFB für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich im Überblick:

Marc-André ter Stegen (Torwart)

Kevin Trapp (Torwart)

Oliver Baumann (Torwart)

Benjamin Henrichs (Abwehr)

Antonio Rüdiger (Abwehr)

Robin Gosens (Abwehr)

Nico Schlotterbeck (Abwehr)

Malick Thiaw (Abwehr)

Niklas Süle (Abwehr)

Jonathan Tah (Abwehr)

Joshua Kimmich (Mittelfeld)

Emre Can (Mittelfeld)

Kai Havertz (Mittelfeld)

Florian Wirtz (Mittelfeld)

Julian Brandt (Mittelfeld)

Jamal Musiala (Mittelfeld)

Leroy Sané (Mittelfeld)

Serge Gnabry (Mittelfeld)

Jonas Hofmann (Mittelfeld)

Ilkay Gündogan (Mittelfeld)

Felix Nmecha (Mittelfeld)

Pascal Groß (Mittelfeld)

Niclas Füllkrug (Sturm)

Kevin Schade (Sturm)

