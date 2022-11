DFB-Pokal-Auslosung im Frauenfußball: FC Bayern München mit Auswärtsspiel

Von: Benedikt Strobach

Objekt der Begierde: Um den DFB-Pokal 2023 in die Höhe zu stemmen, müssen sich die Frauen des FC Bayern Münchens zunächst im Viertelfinale gegen den XXX durchsetzen. © Fabian Strauch/dpa

Das Frauenfußball-Team des FC Bayern München trifft im DFB-Pokal-Viertelfinale auf die TSG Hoffenheim. Das ergab die Auslosung am heutigen Sonntag.

Die Pflichtaufgabe MSV Duisburg lösten die Frauen des FC Bayern München am Wochenende souverän. Mit 7:0 - also dem identischen Ergebnis wie gegen Ingolstadt in der ersten Runde - schossen sie die Kontrahentinnen in deren Heimstätte im Achtelfinale des DFB-Pokals ab. Nun wartet jedoch ein größerer Gegner: Die Auslosung am Sonntag ergab ein Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Gespielt wird Anfang 2023.

Damit trifft der Dritt- auf den Viertplatzierten der Frauen-Bundesliga. Im Vergleich trennen die beiden Teams nur drei Punkte. Für die Münchnerinnen wartet damit ein deutlich größerer Gradmesser. Dennoch können sie als Favoritinnen in das Spiel gehen: In den letzten 20 Spielen gab es 15 Siege (bei zwei Unentschieden und drei Niederlagen). In der vergangenen Saison gab es einen3:1-Heim- sowie einen 4:2-Auswärtssieg der Münchnerinnen. Verstecken müssen sich die Bayern sowieso nicht. Mit einer Differenz von 18:3 stellen sie die beste Defensive und die zweitbeste Differenz der Liga.

In der Liga läuft das Team von Trainer Alexander Straus aber seinen Ansprüchen etwas hinterher. Mittlerweile liegen die Münchnerinnen in der Bundesliga mit 16 Punkten aus sieben Spielen auf Platz drei - ganze fünf Zähler hinter dem ungeschlagenen Liga-Primus Vfl Wolfsburg und einen Zähler hinter Eintracht Frankfurt.

Neben den beiden genannten Mannschaften haben sich außerdem die Teams aus Leipzig, Essen, Jena, Freiburg, Köln und Wolfsburg für die nächste Runde qualifiziert. Eine große Überraschung gab es bei den erstgenannten Sachsen. Die Zweitligistinnen hatten die haushohen Favoritinnen und Bundesliga-Tabellenzweiten aus Frankfurt mit 2:1 bezwungen. Auch die Vorjahres-Finalistinnen von Turbine Potsdam sind mit der 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen Köln nicht mehr im Turnier.

In der Champions League läuft es aber rund: Mit zwei Siegen aus zwei Spielen steht das Team punktgleich mit dem FC Barcelona über dem FC Rosengard und Benfica Lissabon. Das Spitzenspiel gegen die Katalaninnen findet am 7. Dezember in der Allianz Arena statt, wo kürzlich auch das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden ausgetragen wurde.

Das DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen in der Übersicht (Heimteam - Auswärtsteam):

1. FC Köln - Vfl Wolfsburg

TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München

RB Leipzig - SGS Essen

Carl Zeiss Jena - SC Freiburg

