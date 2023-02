Platzsparende Bauweise, Lernhausprinzip: Asam-Gymnasium setzt nun Maßstäbe im Schulbau

Von: Katrin Hildebrand

Das Asam-Gymnasium wird erweitert und ist so gut wie fertig. Die Schule soll dabei Maßstäbe setzten beim platzsparenden Bauen und in der Architektur. So schauts im Gebäude aus:

1 / 11 Der Altbau mit dem Boulderblock. © Katrin Hildebrand

2 / 11 Vom „Turm“ aus kann man auf die Schlierseestraße sehen. © Katrin Hildebrand

3 / 11 Auch der Hartplatz über den Turnhallen und die Kirche Maria Königin des Friedens ist sichtbar. © Katrin Hildebrand

4 / 11 Auch draußen an der frischen Luft kann unterrichtet werden. © Katrin Hildebrand

5 / 11 An wärmeren Tagen macht der Unterricht draußen bestimmt mehr Spaß. © Katrin Hildebrand

6 / 11 Im Turm unten gibt es nun auch eine Mensa. © Katrin Hildebrand

7 / 11 Die Mensa umfasst auch einen Loungebereich. © Katrin Hildebrand

8 / 11 Auch der Pausenbereich mit Freiluftbühne ist neu. © Katrin Hildebrand

9 / 11 Zu den Neuerungen zählt auch eine Aula. © Katrin Hildebrand

10 / 11 Mehrere Klassen gruppieren sich um einen zentralen Raum, der von jedem genutzt werden kann, auf einem Stockwerk im Turm. © Katrin Hildebrand

11 / 11 Die neue Turnhalle mit einer eigenen Kletterwand. © Katrin Hildebrand