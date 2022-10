Misere oder Meilenstein? ‒ Reaktionen auf das Diesel-Fahrverbot auf dem Mittleren Ring in München

Von: Kassandra Fischer

Die einen begrüßen es, die anderen zweifeln an der Wirksamkeit des Dieselfahrverbots auf dem Mittleren Ring in München. © Bodmer

Auf dem Mittleren Ring sollen zur Senkung der Stickstoffdioxid-Immissionen Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge kommen. Die Reaktionen auf den Plan gehen weit auseinander.

Es ist in aller Munde: Noch im Oktober will die Stadtrats-Mehrheit zum Schutz vor Luftverschmutzung ein verschärftes Diesel-Fahrverbot beschließen. Der vorgesehene Stufenplan (Kasten) ist das Ergebnis eines Vergleichs, den Bürgermeisterin Katrin Habenschaden mit der Deutschen Umwelthilfe und dem Verkehrs­club Deutschland vereinbart hat, die wegen der seit Jahren andauernden Überschreitungen der Stickstoffdioxid-Grenzwerte Klage erhoben haben.

Unterschiedliche Reaktionen auf Diesel-Fahrverbot auf dem Mittleren Ring

Erfreut darüber zeigt sich Hanno Langfelder, Mobilitätsexperte bei „Green City“. Er sagt: „Laut Gutachten kann die Einhaltung der Stickoxid-Grenzwerte nur durch Dieselfahrverbote gelingen. Daher sehen wir darin einen notwendigen Meilenstein für ein lebenswertes und nachhaltiges München.“

Auch Martin Hänsel vom Münchner Bund Naturschutz begrüßt den Vorstoß ausdrücklich – und geht sogar einen Schritt weiter: „Wir hätten uns gewünscht, dass die Ausgestaltung noch deutlich konsequenter ist.“

Beispielsweise indem im ersten Schritt Euro 5, in einem weiteren optional auch Euro 6 verboten werde. „Es führt kein Weg daran vorbei, wenn uns die Gesundheit der Menschen am Herzen liegt. Gesundheitsschutz darf nicht verhandelbar sein“, warnt er.

ÖPNV und Untertunnelung: Vorschläge gegen Diesel-Fahrverbote

Der Innenstadt-Unternehmens-Verein „City Partner“ zeigt sich hingegen skeptisch und hat noch eine Reihe an offenen Fragen. So wundere man sich, ob es rechtlich zulässig sei, dass beispielsweise ein Euro-5-Pkw aus Haidhausen ohne Einschränkung in der Umweltzone fahren kann, während es einem gleichen Fahrzeug aus Berg am Laim verboten werde.

Zudem weist der Verein darauf hin, dass die Abgrenzungen der Euro-Klassen nicht „trennscharf“ seien und äußert Bedenken, dass das Verbot aufgrund fehlender Kennzeichnung an den Fahrzeugen derzeit weder nachprüf- noch kontrollierbar sei.

Konkret gegen das geplante Verbot positionierten sich bereits die CSU/FW- sowie die FDP/Bayernpartei-Fraktion im Stadtrat. Jörg Hoffmann (FDP) appelliert vielmehr, Konzepte zu erarbeiten, die den ÖPNV attraktiver machen, sowie den Tunnelbau zu forcieren.

Das wünscht sich auch die Bürgerinitiative „Pro Landshuter Allee Tunnel“. Für deren Mitglieder steht fest: „Die Anwohner müssen vor den Immissionen geschützt werden.“ Aber: Eine Untertunnelung würde anders als ein Diesel-Fahrverbot auch gegen Lärm und Feinstaub helfen, betonen sie.

Das ist künftig geplant Das geplante Diesel-Fahrverbot soll ab dem 1. Februar 2023 für Fahrzeuge mit der Schadstoffklasse Euro 4 auf und innerhalb des Mittleren Rings gelten. Eine Verschärfung ab 1. Oktober ist für Diesel-Fahrzeuge der Schadstoffklasse 5 möglich. Ausnahmen soll es für Anwohner und Lieferverkehr geben.