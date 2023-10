Nach Habenschaden-Rücktritt ‒ Dominik Krause zum zweiten Bürgermeister von München gewählt

Teilen

Dominik Krause tritt, nach dem überraschenden Rücktritt von Katrin Habenschaden, die Nachfolge für das Amt des zweiten Bürgermeisters von München an.

Update: 25. Oktober

München ‒ Nach dem überraschenden Rücktritt von Katrin Habenschaden (Grüne) als zweite Bürgermeisterin von München hat der Stadtrat nun ihren Nachfolger gewählt.

Dominik Krause, der bisherige Grünen-Fraktionsvorsitzende, erhielt bei der Wahl am Mittwoch 40 von 78 möglichen Stimmen im ersten Wahlgang.

„Mit Dominik Krause haben wir heute einen neuen zweiten Bürgermeister für diese Stadt gewählt, der sich dieses Amtes mit Leidenschaft und Überzeugung annehmen wird. Wir sind überzeugt, dass er die Politik sozialer Gerechtigkeit und ökologischen Wandels konsequent und mit der nötigen Verve fortsetzen wird,“ sagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Mona Fuchs.

Krause sei Energieexperte und engagierter Streiter für eine wehrhafte Demokratie. Er verkörpere Weltoffenheit und Toleranz und tritt am 26.Oktober die Nachfolge von Habenschaden an.

„Wir gratulieren Dominik Krause recht herzlich zu seiner Wahl zum Zweiten Bürgermeister und wünschen ihm bei dieser Aufgabe viel Erfolg und ein gutes Gespür für die Vorstellungen, Sorgen und Wünsche aller Münchnerinnen und Münchner,“ erklärt Christian Müller, Vorsitzender der SPD/Volt-Fraktion.

Von der CSU/Freie Wähler-Fraktion gab es keine Stimmen für Krause. „Unsere Fraktion hat seine Wahl nicht unterstützt. Sie ist das Ergebnis des grün-roten Koalitionsvertrags, der natürlich nicht unserer politischen Linie entspricht. Dominik Krause steht für die grün-rote Politik der letzten Jahre, die gescheitert ist,“ teilt der Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl mit. Eine Person, die für diese politische Linie stehe, können von der Fraktion nicht unterstütz werden.

Erstmeldung: 12. Oktober

München ‒ Nach dem überraschenden Rücktritt der 2. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) hat die Fraktion der Grünen/Rosa Liste sich auf einen Nachfolger geeinigt.

Dominik Krause (Grüne) soll dem Stadtrat für das Amt vorgeschlagen werden. Die Entscheidung fiel mit einer Gegenstimme auf einer Sonder-Fraktionssitzung am heutigen Donnerstag, heißt es in einer Mitteilung.

Der Fraktionsvorstand habe im Anschluss Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und seine Kollegen des Koalitionspartner SPD/Volt informiert.

„Ich freue mich über die große Zustimmung, die meine Fraktion mir für die Bewerbung um das Amt des 2. Bürgermeisters gegeben hat. Mit diesem starken Rückhalt traue ich mir zu die Nachfolge von Katrin Habenschaden anzutreten, die dieses Amt in beispielhafter Weise ausgefüllt hat,“ sagt Dominik Krause.

Er wolle gemeinsam mit der Grünen/Rosa Liste-Fraktion und dem Bündnispartnerin SPD/Volt die Arbeit für das sozial-ökologische Projekt fortführen und Münchens Reputation als weltoffene und tolerante Metropole stärken.

Neben seiner Stadtratstätigkeit ist Krause schon seit langem aktiv im Bündnis „München ist bunt“. Falls er gewählt wird, werde er der erste offen schwule Bürgermeister Münchens sein.

„Wir sind froh, dem Stadtrat mit Dominik Krause eine Persönlichkeit vorschlagen zu können, die bereits auf eine zehnjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik zurückblicken kann. Mit ihm wird es uns gelingen, den eingeschlagenen Weg zur Klimaneutralität fortzusetzen und die offene Stadtgesellschaft sowie soziale Gerechtigkeit in München zu stärken, sagt Fraktionschefin Mona Fuchs.

Dominik Krause

Dominik Krause (33 Jahre) ist geborener Münchner und hat ein abgeschlossenes Studium der Physik an der TU München. Er war Sprecher der Grünen Jugend München, bevor er 2014 erstmals in den Stadtrat gewählt wurde. 2016 rückte er als Stellvertreter in den Fraktionsvorstand auf. 2019/20 verantwortetet er als Parteivorsitzender den Wahlkampf der Münchner Grünen mit Spitzenkandidatin Katrin Habenschaden. Er selbst wurde wieder in den Stadtrat gewählt und avancierte 2022 zum Fraktionsvorsitzenden.