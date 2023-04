Tränen zum Abschied: Rekord-Coach Don Jackson hört als Trainer bei Red Bull München auf

Meistermacher

+ © EHC München EHC-Manager Christian Winkler und Don Jackson wirken bei der Pressekonferenz zum Abschied der Trainer-Legende in München sichtlich gerührt. © EHC München

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sebastian Fuchs schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Es ist offiziell: Don Jackson hört als Cheftrainer in München auf. Das teilte der 66-Jährige am Freitag mit. Den Red Bulls bleibt der Rekord-Coach dennoch erhalten.

München – Wenige Tage nach dem erneuten Gewinn der deutschen Eishockey-Meisterschaft ist es nun also offiziell: Trainer-Legende Don Jackson hört auf! „Es war eine einfache Entscheidung für mich, aber eine emotionale“, sagte Jackson und dankte seiner Familie für die Unterstützung.

Abschied unter Tränen: Don Jackson hört als EHC-Trainer in München auf

Emotional war der Abschied in der Tat: Bereits vor der Verkündung seiner Entscheidung musste der 66-Jährige zum Taschentuch greifen, um sich die Tränen aus den Augen zu wischen, als er im Presseraum des EHC Videos all seiner Münchner Eishockey-Erfolge vorgeführt bekam.

+ Don Jackson hört nach dem Gewinn seiner vierten Meisterschaft mit den Red Bulls als Trainer in München auf. © Sven Hoppe/dpa

„Ich wusste, die Zeit ist reif für diese Entscheidung. Wenn ich nach Hause nach Kansas komme, hole ich meine Enkel und wir gehen in den Park. Davor küsse ich meine Frau Nancy“, sagte Jackson voller Vorfreude und bezeichnete das Kommende als „dritte Periode“ seines Lebens.

Mit Jacksons Rücktritt endete am Freitag nach 1072 Spielen die bislang erfolgreichste Trainer-Laufbahn in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga. Durch den 3:1-Erfolg über den ERC Ingolstadt hatte er am vergangenen Sonntag nach den Erfolgen von 2016-2018 seinen vierten Meistertitel mit den roten Bullen perfekt gemacht.

Insgesamt war es bereits die neunte Meisterschaft des Erfolgs-Trainers in Deutschland. Fünf Titel konnte der 66-Jährige zuvor mit den Eisbären Berlin feiern.

+++ EHC Red Bull München ist deutscher Meister ‒ So wird das Eishockey-Team in der Stadt gefeiert +++

Don Jackson hört als Trainer in München auf: Steht mit Toni Söderholm der Nachfolger bereits fest?

Wie die Bild berichtet, ist die Nachfolge bereits geklärt: Der frühere Bundestrainer Toni Söderholm könnte demzufolge den Posten in München übernehmen. Der Finne wurde mit den Red Bulls 2016 noch als Spieler deutscher Meister. Zuletzt hatte der 45-Jährige den SC Bern in der Schweiz trainiert.

Auf Nachfrage wollte sich EHC-Manager Christian Winkler aber nicht zu der Personalie äußern. „Ich glaube, heute ist der Tag, wo sich alles um Don Jackson drehen sollte“, sagte Winkler.

Don Jackson bleibt den Red Bulls dennoch erhalten. Er soll den Eishockey-Teams in München und Salzburg in Zukunft in einer Rolle als Berater für alle Trainer weiterhelfen. Die Stelle wurde für den zweimaligen Stanley Cup-Sieger neu geschaffen.

„Wir sind eine Organisation mit vielen Trainern. Don wird all die Coaches mit an die Hand nehmen und seine Erfahrung weitergeben“, sagte Winkler und kündigte an: „Ich werde dich weiter nerven, Don. Ich werde dich anrufen, auch wenn du in Kansas bist“.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.