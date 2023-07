Dosenwerfen auf Bilder von AfD-Politikern bei Grüner Jugend ‒ Anzeige nach Rathaus Clubbing in München

Von: Jonas Hönle

Die AfD stellt Anzeige nach dem Rathaus Clubbing in München. © Oliver Bodmer

Nachdem es beim Münchner Rathaus Clubbing zum Dosenwerfen mit Bilder von AfD-Politikern bei der Grünen Jugend kam, stellen die Stadträte Anzeige.

München ‒ Die AfD im Münchner Stadtrat erstattet Anzeige wegen Volksverhetzung, Gewaltdarstellung, Beleidigung und Verunglimpfung des Angedenkens Verstorbener gegen Unbekannt.

Grund sind Bilder von Politikern der Partei als Ziel beim Dosenwerfen an einem Stand der Grüne Jugend München bei Rathaus Clubbing, heißt es in einer Mitteilung am Montag.

Die Veranstaltung für junge Erwachsene fand am Samstag mit mehreren Party- und Disco-Arealen im neuen Rathaus statt. Die Gäste konnte sich aber auch in der sogenannten „Politik-Lounge“ über die Jugendverbände von politischen Parteien informieren.

Laut AfD hatte die Grüne Jugend dort einen Stand mit Dosenwerfen aufgebaut und Bilder sowie Namen aktueller sowie ehemaliger AfD-Politiker an den Konserven angebracht.

Beim Dosenwerfen wurden Bilder von AfD-Politikern angebracht. © AfD

„Zielübungen auf politische Mitbewerber stellen in Zeiten zunehmender Gewaltdrohungen gegen Politiker jeglicher Couleur einen volksverhetzenden Akt dar“, erklärt Stadtrat Markus Walbrunn und führt weiter aus, „was das Ganze aber besonders widerlich macht, ist, dass sich unter den zum „Abwurf freigegebenen“ auch die mittlerweile an Krebs verstorbene Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga befand.“

Neben den Anzeigen hat die AfD Gruppe im Münchner Stadtrat auch ein Hausverbot für die Grüne Jugend im Münchner Rathaus beantragt.

