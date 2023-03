Drogen-Fund nach Unfall mit gestohlenem Lexus in München: Polizei durchsucht Wohnungen ‒ Haftbefehl erlassen

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Polizei München durchsuchte Wohnungen nach einem Unfall mit einem Lexus und stieß auf Drogen. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Die Polizei fand Drogen in einen gestohlenen Lexus. Als der Besitzern und ein Begleiter den Pkw abholen wollen, ergaben sich Hinweise gegen die Männer.

München ‒ Nach einem Unfall mit einem gestohlenem Lexus in München sind der Fahrer und die Beifahrerin auf der Flucht. Bei den Ermittlungen ergaben sich allerdings Hinweise auf Straftaten des Pkw-Besitzers und eines Bekannten. Die Polizei durchsuchte deren Wohnungen und stieß dort auf Drogen.

Drogen-Fund nach Unfall mit gestohlenem Lexus - Polizei München ermittelt

Eine Münchnerin alarmierte am Samstag, den 11. Februar, den Notruf 110 und meldet, dass ein Lexus mit polnischem Kennzeichen auf ihren Pkw am Lenbachplatz aufgefahren war. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht beschädigt.

Während die Frau die Polizei rief, flüchtete der bislang unbekannte männliche Fahrer und seine weibliche Beifahrerin zu Fuß von der Unfallstelle. Das Fahrzeug ließen sie mit laufendem Motor stehen.

Bei der Durchsuchung des Lexus fanden die Beamten Betäubungsmittel (über 100g Amphetamin) und ein Schlagstock, teilt die Polizei München mit. Die Funde und das Fahrzeug wurden daraufhin sichergestellt.

Polizei findet Amphetamin und Schlagstock in Pkw

Am folgenden Donnerstag meldete ein 51-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf einer Wache sein Fahrzeug als gestohlen. Er war in Begleitung eines 48-jährigen Münchners. Aufgrund der laufenden Ermittlungen zu dem Unfall und zu den Drogen sowie weiteren unklaren Details zu dem Fall, händigte die Polizei das Fahrzeug dem 51-Jährigen nicht aus

Eine Woche später, am 23. Februar, bat der 48-Jährige im Auftrag des 51-Jährigen erneut um die Herausgabe des Pkw.

Polizei durchsucht Wohnungen und findet Drogen - Marihuana und Kokain

Wie die Polizei berichtet, ergaben sich in dem Gespräch Hinweise und weitere strafrechtlich relevante Verdachtsmomente. Daraufhin beantragten die Ermittler Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung des 48-Jährigen und eine Wohnung, in der sich der 51-Jährige in München aufhielt.

In der Wohnung, in der sich der 51-Jährige aufhielt, trafen die Beamten diesen an und fanden Utensilien zum Konsum und der Verpackung von Betäubungsmitteln. Da sich aber keine konkreten Hinweise auf eine Tatbeteiligung ergaben, wurde der Mann nach der Durchsuchung entlassen.

In der Wohnung des 48-Jährigen fand die Polizei größere Mengen von Drogen (über 2 kg Marihuana und mehrere hundert Gramm Kokain). Der Verdächtige, welcher sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung in der Wohnung befand, wurde festgenommen und wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Gegen ihn erging Haftbefehl.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.