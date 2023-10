Vor DTM-Finale: Rennteam SSR Performance aus München und Fahrer Mirko Bortolotti wollen Chance auf Titel nutzen

Von: Benedikt Strobach

Teilen

SSR Performance aus München und Fahrer Mirko Bortolotti wollen ihre Chance auf den DTM-Titel nutzen. © SS Performance

Das Münchner Team „SSR Performance“ kämpft um den Titel in der DTM. Beim Finale am Hockenheimring will Fahrer Mirko Bortolotti die Chance auf den Sieg nutzen.

München / Freimann ‒ Das finale Renn-­Wochenende steht in der Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) an. Am Samstag, 21., und Sonntag, 22. Oktober, geht es auf dem Hockenheimring um den Titel im Wettbewerb. Und SSR Performance, der Rennstall aus Freimann, hat immer noch beste Chancen, den Titel in der Einzelwertung zu holen.

Fahrer Mirko Bortolotti von Rennteam SSR Performance aus München geht als Zweitplatzierter in das finale DTM-Wochenende

Denn: Fahrer Mirko Bortolotti hat als Zweitplatzierter mit 180 Punkten zwei Rennen vor Schluss nur zehn Zähler Rückstand auf den ersten Rang (Thomas Preining, 190). Der 33-Jährige ist kampfbereit: „Ob ich als Tabellenführer oder -zweiter ins Finale gehe, spielt keine Rolle. Abgerechnet wird wie gewohnt nach dem Wochenende und nicht davor.“

Mirko Bortolotti © SSR Performance

In Hockenheim erwartet der Pilot von SSR Performance zwei völlig offene Rennen: „Das Kräfteverhältnis ist in der DTM immer sehr schwierig vorherzusagen. Die Saison hat bereits die ein oder andere Überraschung gebracht. Es wird darauf ankommen, unser eigenes Potenzial voll abzurufen.“

Um noch an Preining vorbeizuziehen, benötigt Bortolotti im Idealfall zwei Siege, was 50 Punkten (pro Rennen gibt es 25 für Platz eins) entspräche. Der Zweite erhält pro Rennen 18 Zähler. Das würde zum Überholen reichen ‒ wenn der SSR-­Fahrer auch in den zwei Qualifikationsrennen vor Preining landet.

DTM-Finale am Hockenheimring: Rennteam SSR Performance aus München auch in der Teamwertung noch mit Siegchancen

Für diese erhält der schnellste Kontrahent nämlich ebenfalls je drei Punkte. Schneidet der jetzige Tabellenführer dort besser als er ab, muss Bortolotti hoffen, dass sein Kontrahent mindestens einmal Dritter in einem Rennen wird. Das entspräche dann nämlich 15 Punkten für die Wertung.

SSR Performance hat auch in der Teamwertung noch eine Chance: Hier liegt der Münchner Rennstall auf Platz drei (255), mit 28 Zählern Rückstand auf den ersten Rang Manthey Ema (283). In dieser Kategorie werden die Punkte aller Fahrer eines Teams addiert.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.