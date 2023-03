Earth Hour 2023: Warum München nicht an der weltweiten Aktion teilnehmen kann ‒ OB Reiter appelliert

Von: Kevin Wenger

Während der „Earth Hour“ sind in der Vergangenheit in München einige Wahrzeichen und Gebäude, wie hier das Siegestor, für eine Stunde unbeleuchtet gewesen. Dieses Jahr kann München aus einem bestimmten Grund nicht wie andere Metropolen mitwirken. © dpa/Felix Hörhager

Traditionell werden weltweit während der „Earth Hour“ Gebäude in hunderten Städten nicht beleuchtet. Warum München nicht wie andere Metropolen mitmachen kann:

München ‒ Jährlich wird weltweit für eine Stunde die sogenannte „Earth Hour“ begangen. Während dieser Zeit bleiben in hunderten Städten rund um den Globus öffentliche Gebäude dunkel. Auch Münchner Bürger sind eingeladen, mitzumachen.

Am Samstag, 25. März, um 20:30 Uhr, werden in der Folge die Lichter an öffentlichen Gebäuden und Monumenten weltweit erlöschen. Weltweit werden dann unter anderem das Brandenburger Tor in Berlin oder die Akropolis in Athen in Dunkelheit gehüllt. In München sind in der Vergangenheit vor allem die Lichter um die Frauenkirche, die Bavaria und das Neue Rathaus für exakt eine Stunde erlischt.

Earth Hour 2023: Warum München nicht direkt mitwirken kann

Die Stadt München hat schon ab Juli 2022 die Beleuchtung öffentlicher Gebäude und Monumente ausgeschalten. Obwohl München so nicht wie andere Städte mitwirken kann bei der Earth Hour, will OB Dieter Reiter dennoch die Aktions-Stunde nutzen. So ermahnt er, dass die Energiekrise immer noch brandaktuell sei und die Earth Hour der Stadt genau diesen Fakt nochmal vor Augen führt.

Reiter würde sich freuen, wenn möglichst viele Münchner auch im privaten Rahmen an der Aktion teilnehmen würden, um so ein Zeichen gegen die Ressourcenverschwendung zu setzen. Auch Umweltreferentin Christine Kugler beteiligt sich am Appell des Oberbürgermeisters.

Earth Hour 2023: Wie sich Bürger beteiligen können

Auch abseits des Earth Days steht der Klimaschutz im Fokus der Münchner Regierung. Bis 2023 will die Stadt klimaneutral werden. Daher liegt der Fokus besonders auf dem Energiemanagement bei stadteigenen Gebäuden und der elektrischen Infrastruktur.

Umweltreferentin Kugler ermuntert zudem Münchner, sich über ihren individuellen Energieverbrauch zu informieren. Auf rethink-muenchen.de können Bürger interaktive Online-Checks zum Heizenergie-, Warmwasser- oder Stromverbrauch durchführen und Tipps zum Energiesparen erhalten.

Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr nun zum 17. Mal statt. Weltweit beteiligen sich 197 Länder an der Aktion. Unter wwf.de/earth-hour finden Interessierte weitere Denkanstöße und Ideen zur Gestaltung der eigenen Earth Hour.

