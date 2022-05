Viertelbewohner fürchten, dass der Edeka an der

Agnes-Bernauer-Straße seine Türen schließt

Von: Daniela Borsutzky

Bürger fürchten die Schließung dieser Edeka-Express Filiale in der Agnes-Bernauer-Straße. © Daniela Borsutzky

Die Edeka-Filiale in der Agnes-Bernauer-Straße könnte bald schließen, das befürchten Bürger und Mitarbeiter. Der Konzern will sich nicht konkret dazu äußern.

LAIM Macht die Edeka-Express-Filliale an der Agnes-Bernauer-Straße 51 in den kommenden Wochen zu? Das jedenfalls erzählt man sich in Laim und kam jüngst sogar im örtlichen Bezirksausschuss zur Sprache. Auch die halbleeren Regale in dem Supermarkt an der Ecke zur Friedenheimer Straße erwecken den Eindruck, dass dort möglicherweise bald ganz geräumt wird.

Gegenüber Hallo wird die Schließung von örtlichen Edeka-Mitarbeitenden bestätigt. Die Filiale werde noch im Juni zumachen, ein genaues Datum dürfe man nicht kommunizieren. Zu den Gründen seien die Mitarbeitenden nicht informiert worden. Wer künftig in die Räumlichkeiten einziehe, wisse man ebenfalls nicht.

Schließung des Edekas in der Agnes-Bernauer-Straße: Offiziell gibt es keine Äußerungen

Doch offiziell gibt sich der Einzelhändler bedeckt. Auf Hallo-Nachfrage erklärt eine Edeka-Sprecherin, dass man sich zu „Gerüchten und Spekulationen“ grundsätzlich nicht äußere. „Wir möchten dennoch mitteilen, dass wir unser gesamtes Verkaufsstellennetz regelmäßig auf Optimierungspotenzial überprüfen und auch der Münchner Stadtteil Laim innerhalb unserer Überlegungen eine Rolle spielt“, so die Sprecherin. Aufgrund unterschiedlicher Veränderungen sei das Verkaufsnetz nicht statisch. „Unabhängig davon informieren wir unsere Kunden bei Veränderungen wie Umbau, Verlagerung oder auch Schließung rechtzeitig.“



Sollte sich die Befürchtung bewahrheiten, wünscht sich der Laimer Bezirksausschuss-Vorsitzende Josef Mögele (SPD), dass an der Ecke „möglichst schnell wieder ein Geschäft für den täglichen Bedarf“ einzieht.

