Doku über den 2017 verstorbenen Rockmusiker Paul Würges feiert in Haidhausen Premiere

Von: Katrin Hildebrand

Paul Würges begann als Jungspund eine Rock-Karriere und setzte sie auch in späteren Jahren fort. Lange trat er an der Lilienstraße 54 auf, heute steht dort ein Wirtshaus. © Götzfried

Der Münchner Rock‘n‘Roller Paul Würges wird posthum mit einer Dokumentation über sein Wirken geehrt. Der Produzent über sein Verhältnis zum Rocker:

MÜNCHEN-OST Geboren ist er in Berg am Laim. Begraben am Friedhof Perlach. Zwar hat Paul Würges zuletzt in Schwabing gewohnt, doch mit dem Osten war er stets verbunden. Der Münchner Filmemacher Klaus Bichlmeier zeigt am Samstag, 12. November, seine neue Dokumentation über den Musiker im Kim-Kino in Haidhausen.

„Ich habe ihn 1962 in der Goe­thestraße kennengelernt“, berichtet Bichlmeier im Gespräch mit Hallo München. „Ich war ein Teenager und Mitglied einer Mopedgruppe.“ Als selbst erklärte „Rock-Gangster“ trieben sich die Jugendlichen nördlich des Hauptbahnhofs herum. Dort befanden sich US-Lokale mit Musik von Elvis oder Bill Haley. Und dort spielte auch Paul Würges.

Ein junger Paul Würges zu Beginn seiner Karriere. © Bichlmeier

„Eine der ersten Sachen, die er mir erzählt hat, war die mit dem vielleicht ersten Münchner Rockkonzert 1956.“ Damals planten Würges und seine Band, im Deutschen Museum aufzutreten. Auf die Plakate schrieben sie „Der deutsche Bill Haley“. Der Name des Stars war groß geschrieben, „der deutsche“ klein. „Die Leute dachten, der echte Haley kommt“.

Würges und Bichlmeier trafen immer wieder aufeinander. Aus dem ehemaligen „Rock-Gangster“ wurde ein Filmemacher. „In den vergangenen Jahrzehnten habe ich ihn immer wieder interviewt. Irgendwann haben wir uns alle halbe Jahre getroffen und sind gute Freunde geworden.“ Aus den Gesprächen ist eine rund 60-minütige Doku entstanden. Bichlmeier betrachtet sie als Zeitreise durch Würges Leben – von den Sechzigern bis zu dessen Tod 2017.

Die Doku läuft am Samstag, 12. November, bei freiem Eintritt ab 21 Uhr im KIM Kino, Einsteinstraße 42, Anmeldung unter E-Mail info@kim-kino.de nötig.

Das Leben des legendären Münchner Rock ’n’ Rollers Eigentlich war er gelernter Maler. Doch schon als Kind zupfte der 1932 geborene Paul Würges begeistert die Gitarre. Die ersten Griffe brachte ihm der damalige Untermieter seiner Eltern in der Wohnung in Berg am Laim bei. Als junger Mann gründete er dann mit zwei Mitstreitern die „Bavarian Playboys“. Die spielten auch für amerikanische Soldaten.

Mit der Zeit wandelte sich der Country-Stil der Combo immer mehr in Richtung Rock ’n’ Roll. Da Würges in München eine Besonderheit war, wurde er bald auch für den Film verpflichtet. 1957 hatte er einen Auftritt in der Heinz-­Erhardt-Komödie „Witwer mit fünf Töchtern“ und im selben Jahr erklang sein Song „Black Boy Jackie“ in „Gruß und Kuß vom Tegernsee“. Doch selbst in den Achtzigern war er noch gefragt und tauchte in Percy Adlons „Zuckerbaby“ auf.

Zu den Auftrittsorten von Paul Würges zählte unter anderem auch die „Crazy Alm“ an der Lilienstraße 54. In dem Live-Club spielte seine Band regelmäßig, darüber befand sich Münchens erste Diskothek. Heute ist dort ein Wirtshaus.

Zu den größten Besonderheiten des Musikers zählte seine Gitarre: Diese ließ er sich als junger Mann eigens in Garmisch bei Artur Lang anfertigen – mit schmalem Griffband für kurze Finger. Abgeholt hat Paul Würges das teure Instrument damals mit dem Radl von München aus.

