Eichhörnchen in München von Tauben-Spikes aufgespießt ‒ Verein fordert Konsequenzen

In München wurde ein Eichhörnchen an den Taubenspikes eines Hotels in der Pettenkoferstraße aufgespießt. © Privat

Nach einem tragischem Vorfall mit Eichhörnchenbabys in München fordert der Verein „Eichhörnchen-Schutz“ ein Verbot von Taubenabwehrspikes.

Ludwigsvorstadt ‒ Ein schlimmer Notfall nimmt Mitglied Julia Sesto vom Verein „Eichhörnchen-Schutz“ noch immer mit. Jetzt fordert sie Hilfe von der Stadt und hofft darauf, dass ein Verbot der Taubenabwehrspikes kommt.

Konkret geht es um einen Einsatz an einem Hotel an der Pettenkoferstraße: „Hier wurden Eichhörnchenbabys von Taubenabwehrspikes aufgespießt“, sagt Sesto. Ein Jungtier konnte man gleich retten, doch es waren noch weitere in Gefahr. Am nächsten Tag musste das Zweite mittels der Feuerwehr geborgen werden.

Julia Sesto vom Verein „Eichhörnchen-Schutz“ fordert ein Verbot von Taubenabwehrspikes. © privat

„Leider kam für das Eichhörnchen die Hilfe zu spät und man musste es am selben Abend erlösen“, berichtet Sesto. Dadurch, dass man wusste, dass weitere Lebewesen verletzt werden könnten, wollte man die Spikes entfernen oder zumindest abdecken. Doch obwohl das Hotel derzeit aufgrund von Sanierungsarbeiten leer steht, sei die Hausverwaltung dagegen gewesen.

Spikes werden trotz eines Verbotes von Vorrichtungen, die zu Verletzungen führen angebracht

„Seit vielen Jahren engagiere ich mich aktiv in meiner Freizeit für Wildtiere, besonders für Eichhörnchen“, betont Sesto. „Hier gibt es jedoch sehr große Probleme, über die dringend gesprochen werden sollte.“ Im Tierschutzgesetz steht, dass Vorrichtungen zum Verscheuchen oder Fernhalten von Wirbeltieren, die zu Verletzungen führen, untersagt sind.

Trotzdem werden sie angebracht, weil damit argumentiert wird, dass die Spitzen rund und nicht scharfkantig sind. „Leider wird dies aber nicht kontrolliert und die Verletzungen durch solche Systeme habe ich dann bei mir auf dem Tisch“, sagt Doris Quinten, Tierärztin und Vereinsmitglied bei „Einsatz für Tiere“.

Verbot von Taubenabwehrspikes in München: Grüne stellen Antrag beim Stadtparteitag

Sesto hat jetzt einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet. „Ich möchte mehr Hilfe von der Stadt und ein endgültiges Verbot der Spikes“, sagt sie. Der Arbeitskreis Tierschutz der Grünen hat darauf reagiert und will einen Antrag beim Stadtparteitag am Samstag, 22. April, vorlegen.

Jedoch fordern die Grünen kein endgültiges Verbot der Spikes. „Daher hoffe ich auf die Vernunft der Menschen“, sagt Sesto. „Wenn die Leute erst gar keine Spikes aufstellen oder diese zum Schutz der Tiere abnehmen, wäre das schon ein großer Fortschritt.“

Patricia Stücher

