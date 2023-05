BA bleibt hartnäckig: Einbahn- statt Durchgangsverkehr in der Blutenburgstraße in München

Keine Abkürzung mehr?

Die Blutenburgstraße soll in Zukunft nicht mehr als Abkürzung herhalten. Der Abschnitt außerhalb des Mittleren Rings soll zur Einbahnstraße werden.

Neuhausen ‒ Die Mehrheit des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg bleibt dabei: Die Blutenburgstraße soll in ihrem etwa 150 Meter langen Abschnitt außerhalb des Mittleren Rings Einbahnstraße werden. Das Ziel: Autofahrer sollen vor der Kreuzung der Nymphenburger Straße mit der Landshuter Allee nicht mehr über die Bluten­burgstraße abkürzen können.

Der Abschnitt soll vom Verkehr entlastet werden (s. auch Kasten). Das hat der BA zuletzt vor zwei Jahren gefordert und wurde vor gut einem Jahr auch von der Bürgerversammlung Neuhausen-Nymphenburg beschlossen. Bisher hat die Verwaltung jedoch immer abgelehnt.

Verwaltung lehnt Einbahnregelung bisher ab: „derzeit keine straßenverkehrsrechtlich einschlägigen Gründe“

So auch in der aktuellen Beschlussvorlage des Mobilitätsreferates (MOR) zum Ansinnen der Bürgerversammlung. „Für die Errichtung einer Einbahnregelung in der Blutenburgstraße zwischen Landshuter Allee in Richtung Nymphenburger Straße liegen derzeit keine straßenverkehrsrechtlich einschlägigen Gründe vor“, heißt es da.

Solche Gründe könnten eine gefahrenträchtige Streckenführung, Straßenschäden oder eine erhöhte Unfallstatistik sein. Dann läge eine „erhebliche Gefahrenlage“ vor. Auch eine „überdurchschnittliche Verkehrsbelastung“ könne eine Einbahnregelung begründen.

„Aktuelle Verkehrserhebungen zeigen für die Blutenburgstraße jedoch keine Überschreitungen der Verkehrsstärken“, erklärt das MOR. Belastungsspitzen von 139 Fahrzeugen pro Stunde morgens und 205 spätnachmittags würden sich „innerhalb der für Wohn-, beziehungsweise Erschließungsstraßen üblichen Fahrzeugmenge“ bewegen.

BA fordert Einbahnstraßenregelung für die Blutenburgstraße in München

Nikolai Lipkowitsch (Grüne), Vorsitzender des Unterausschusses (UA) Verkehr im BA, sieht das ganz anders. „200 Fahrzeuge in einem Bereich mit einem guten Dutzend Häuser zeigen doch schon, dass hier viel mehr durchfahren als Leute im Abschnitt selbst wohnen.“ Er ist zudem enttäuscht, dass der zwei Jahre alte BA-Antrag noch nicht beantwortet wurde.

Zwar habe ihm das MOR 2022 handschriftliche Skizzen gezeigt, die auf einen Umbau der Straße dort abzielen würden. Er berichtete bei der jüngsten BA-Sitzung, dass an Baumpflanzungen, Schrägparkplätze, den Entfall des Kopfsteinpflasters und durchaus auch an eine Einbahnregelung gedacht werde.

Offiziell sei das aber wohl nicht. „Warum wird diese Planung nicht vorangetrieben und den Antragstellern der Bürgerversammlung als Ausblick mitgeteilt?“, fragt der UA-Vorsitzende.

So steht es jetzt auch in einem Schreiben ans MOR, welches das Gremium gegen die Stimmen der CSU verabschiedet hat. Von Seiten der Kritiker kam der Einwand, dass eine Einbahnregelung den Verkehr lediglich verlagere und damit andere Straßen sowie den Knoten Landshuter Allee/Nymphenburger Straße stärker belaste.

Sommerstraße im Juli und August Einen Vorgeschmack auf eine verkehrsberuhigte Blutenburgstraße im Abschnitt zwischen der Landshuter Allee und der Nymphenburger Straße soll die Sommerstraße liefern. Diese lädt dort im Juli und August auf Antrag des BA Neuhausen-Nymphenburg dazu ein, den Straßenraum als Anwohner und Passant neu zu erleben und mitzugestalten. Die Straße wird für den motorisierten Durchgangsverkehr gesperrt, Blumenkübel und Sitzgelegenheiten verengen die Fahrbahn auf 3,5 Meter und laden zum Verweilen ein. Für Samstag, 1. Juli, plant der BA ein Eröffnungsfest. Anlieger, die während des Projektzeitraumes eigene Aktionen planen, werden gebeten, sich per E-Mail unter sommerstrasse@ba09.de an das Gremium zu wenden.

