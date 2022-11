BA: Einbahnregelungen für Volkart- und Parallelstraßen prüfen

Von: Ursula Löschau

Teilen

Der zuständige BA will eine Einbahnregelung für die Volkartstraße und weitere Parallelstraßen umgesetzt werden kann. © Ursula Löschau

Auf Antrag der Grünen will der BA in Neuhausen eine Einbahnregelung in zahlreichen Straßen um den Rotkreuzplatz prüfen lassen. Der Plan sorgt für Diskussionen.

Neuhausen Die Stadt soll prüfen, ob die Volkartstraße im Abschnitt zwischen der Nymphenburger und der Frundsbergstraße in Fahrtrichtung Osten (Landshuter Allee) einbahngeregelt werden kann. Zudem soll untersucht werden, was gleichzeitig in den umliegenden Straßen nötig wäre, um den Verkehr nicht einfach nur von der Volkartstraße in Parallelverbindungen zu verdrängen. Auch dort könnte das Einbahnregelungen bedeuten. Das hat der BA Neuhausen-­Nymphenburg jetzt auf Antrag der Grünen mehrheitlich beschlossen.

Die Verwaltung soll den Radius dabei bis zum Rotkreuzplatz ausdehnen. Unter anderem wollen die Antragsteller wissen, welche Auswirkungen es hätte, wenn die dortige Furt für den privaten Fahrzeugverkehr gesperrt werden würde. Dieser Punkt ist im BA seit längerem umstritten und liegt im Grunde schon seit August 2020 zur Prüfung bei der Stadt. Damals war die Sperrung der Furt Teil eines ganzen Antragspakets zur Verbesserung der Situation für Fußgänger und Radfahrer am und um den Rotkreuzplatz.

Einbahnregelung um Rotkreuzplatz: CSU und FDP gegen Vorschlag, Grüne dafür

CSU und FDP waren damals dagegen und sind es noch heute. Daher stimmten deren Vertreter auch gegen eine „Verquickung“ von Einbahnregelung da und Furt-Sperrung dort, wie Gudrun Piesczek (CSU) und Felix Meyer (FDP) betonten. Sie kritisierten, das Thema werde so „heimlich, still und leise“ wieder mit aufgenommen.



Nikolai Lipkowitsch (Grüne), Vorsitzender des Unterausschusses Verkehr, konnte diesen Vorwurf nicht nachvollziehen. Der Antrag sei in erster Linie ein „Auftrag zur Erhebung der Verkehrsdaten“. Die Forderung nach einer Verkehrsberuhigung und Neuordnung der Verkehrsströme basiere auf dem Ergebnis einer Umfrage unter Anwohnenden und Gewerbetreibenden in der Volkartstraße Ende 2020.

Eine Einbahnstraßenregelung sei eine „vorgelagerte oder flankierende Maßnahme“, um die Volkartstraße in einem zweiten Schritt in einen „verkehrsberuhigten Bereich“ umzuwandeln. Stellplätze sollen dadurch nicht entfallen. In der Volkartstraße wünscht der BA jedoch Verbesserungen für den Gewerbe- und Lieferverkehr.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.