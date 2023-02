Täter brechen in Klinik in der Münchner Innenstadt ein ‒ und knacken Tresor

Von: Kristina Beck

Teilen

Als Tresorknacker sind unbekannte Täter in der Münchner Innenstadt unterwegs gewesen. Sie waren in die Büroräumlichkeiten einer Augenklinik eingebrochen und haben einen Geldschrank aus der Wand gerissen. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Unbekannte Täter haben in einer Münchner Augenklinik aus einem Tresor Geld gestohlen. Zuvor haben sie den Safe gewaltsam aus der Wand gehebelt.

München / Ludwigsvorstadt ‒ Fast filmreif liest sich der Vorfall, bei dem unbekannte Täter gewaltsam in eine Klinik in der Münchner Innenstadt eingebrochen sind. Mitarbeiter einer Augenklinik in der Ludwigsvorstadt meldeten Montagvormittag, dass in die Büroräume in 6. Obergeschoss eingebrochen wurde.

Täter brechen in Münchner Augenklinik ein und reißen Tresor aus der Wand

Nach derzeitigen Ermittlungen sollen sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt verschafft haben. Dann sollen sie die Räumlichkeiten durchsucht und ein Wandtresor aus der Wand gehebelt haben.

Dieser wurde nach Angaben der Polizei ebenfalls gewaltsam geöffnet, und ein bislang unbekannter Geldbetrag wurde daraus entnommen. Danach entfernten sich der oder die unbekannten Täter vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München.

Gewaltsamer Einbruch in Augenklinik ‒ Polizei München sucht Zeugen

Zeugenaufruf Wer hat im Zeitraum von Freitag, 10. Februar, 14 Uhr und Montag, 13. Februar, 8 Uhr, im Bereich der Bayerstraße, Zweigstraße, Schlosserstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

+++ Explosion am S-Bahnhof ‒ Polizei München sucht Zigarettenautomaten-Sprenger mit Hubschrauber +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.