Einbruch in Einfamilienhaus in München: Täter erbeuten Schmuck und Bargeld ‒ Polizei sucht Zeugen

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

In Nymphenburg sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © dpa/Silas Stein

Unbekannte Täter sind in München in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet.

München/Nymphenburg ‒ Am Donnerstagvormittag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in München eingebrochen. Laut Bericht der Polizei verschafften sich die Einbrecher über das Nachbargrundstück Zugang zum Garten.

Einbruch in Einfamilienhaus in München: Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Über die Terassentür verschafften sie sich anschließend Zutritt zum Gebäude. Laut Polizei wurde das gesamte Anwesen gründlich durchsucht. Die Einbrecher nahmen sowohl Schmuck als auch Bargeld mit.

Insgesamt konnten die Täter Beute im Wert von mehreren Tausend Euro stehlen. Nach der Tat verließen sie das Grundstück wohl über denselben Weg, auf dem sie das Haus betreten hatten. Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ferdinand-Maria-Straße, Scherrstraße, Romanstraße und Döllingerstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.