Einbruch in Thalkirchner Wohnung: Täter erbeuten teures Silberbesteck ‒ Polizei München sucht Zeugen

Von: Sebastian Fuchs

Unbekannte Täter sind am Donnerstag in eine Wohnung in Thalkirchen eingebrochen und haben teures Silberbesteck erbeutet.(Symbolbild) © dpa/Silas Stein

Unbekannte Täter sind in eine Wohnung in Thalkirchen eingebrochen und haben teures Silberbesteck erbeutet. Die Münchner Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Thalkirchen ‒ Ein Ehepaar im Alter von 96 und 75 Jahren hatte am Donnerstagnachmittag bemerkt, dass in ihre Wohnung in Thalkirchen eingebrochen worden war. Sie verständigten umgehend die Polizei.

Einbrecher stehlen Silberbesteck im Wert von mehreren tausend Euro ‒ Polizei München sucht Zeugen

Laut Polizeibericht hatten sich die unbekannten Täter ersten Ermittlungen zufolge im Zeitraum zwischen Freitag, 29. September und Donnerstag, 26. Oktober, über die Terassentür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft und sie anschließend nach Beute durchsucht.

Die Einbrecher konnten dabei Silberbesteck im Wert von mehreren tausend Euro stehlen. Der oder die Täter konnten die Wohnung anschließend unerkannt wieder verlassen.

Einbruch in Wohnung in Thalkirchen ‒ Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im Zeitraum von Freitag, 29.09.2023, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 26.10.2023, 15:30 Uhr, im Bereich der Maria-Einsiedel-Straße, Schäftlarnstraße und Tierparkstraße (Thalkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

