Mehrere Einbrüche im Englischen Garten in München ‒ Polizei sucht Zeugen

Von: Sebastian Fuchs

In München wurde in mehrere Betriebe im englischen Garten eingebrochen. (Symbolbild) © dpa/Silas Stein

Am Wochenende wurde in mehrere Einrichtungen im englischen Garten in München eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

München ‒ Die Polizei berichtet von insgesamt drei Einbrüchen in Betriebe im englischen Garten am Wochenende. In einem Fall konnten die Täter Bargeld erbeuten. Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Fall 1: Wie die Polizei berichtet brachen ein oder mehrere Täter am Sonntag zwischen 1:00 und 7:00 Uhr in einen gastronomischen Betrieb am Chinesischen Turm ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten Schubladen im Inneren. Nachdem kein Bargeld oder ähnliche Wertgegenstände gefunden wurden, verließen die Täter das Gebäude.

Fall 2: Ebenfalls am Sonntag, zwischen 2:00 und 8:00 Uhr versuchten Unbekannte die Hintertüre eines Restaurants am Kleinhesseloher See aufzubrechen. Die Täter schafften es aber nicht in das Gebäude einzubrechen.

Fall 3: Zwischen Samstag 19:00 Uhr und Sonntag 9:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter über eine Fensterscheibe Zutritt zu einem Bootsverleih am Kleinhesseloher See. Es konnte eine Kasse mit Kleingeld entwendet werden.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich Kleinhesseloher See, Chinesischer Turm Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

