Vermummter Einbrecher auf Grundstück erwischt ‒ Polizei meldet weitere Einbrüche im Norden Münchens

Von: Kristina Beck

In München wurden am Freitag und Samstag wieder mehrere Einbrüche geplant. (Symbolbild) © Panthermedia/luckybusiness

Gleich mehrere Einbrüche in München beschäftigen die Polizei an diesem Wochenende. Ein Täter wollte über den Balkon im Obergeschoss eindringen.

München ‒ Im Norden Münchens wurden am Freitag und Samstag insgesamt drei Einbrüche gemeldet. In keinem der Fälle ist es gelungen, den Täter zu erwischen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die fallrelevante Informationen geben können.

Fall 1 in Moosach: Mann entdeckt Einbrecher auf Balkon

Gegen 18.05 Uhr hörte der 44-jährige Bewohner im Obergeschoss seines Einfamilienhauses in Moosach Geräusche auf dem Balkon. Als er das Licht vor dem Balkon anmachte, bemerkte er außerhalb der Balkontür einen unbekannten Mann, der die Tür aufhebeln wollte.

+++ Ist meine Wohnung vor Einbrüchen sicher? Polizei München berät, wie Bürger sich vor Einbrechern schützen. Experte warnt vor Mythen und verrät Tipps +++

In dem Moment, als der Täter den 44-Jährigen bemerkte, sprang er vom Balkon und flüchtete vom Anwesen. Daraufhin verständigte das Einbruchsopfer die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Fall 2 in Moosach: Täter hebelt Fenster in Obergeschoss auf und stielt Schmuck

Ebenfalls am Freitag meldete sich eine 35-Jährige gegen 20 Uhr beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass in ihrem Haus eingebrochen und Wertgegenstände entwendet worden seien.

+++ Selber Tag, selbes Viertel: Polizei München ermittelt nach Einbrüchen ‒ Täter entkommen mit Bargeld und Schmuck +++

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gelangte ein unbekannter Täter in das Obergeschoss des Hauses. Dazu brach er mit einem Werkzeug ein Fenster auf. Der Täter soll das Haus durchsucht und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben.

Die polizeilichen Ermittlungen zu beiden Fällen führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf Wer hat im Zeitraum Freitag, 20. Januar, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, im Bereich der Dachauer Straße, Donauwörther Straße, Eininger Straße und Eckehartstraße (Fall 1) und im Bereich Schweidnitzer Straße, Waldhornstraße, Brieger Straße und Theodor-Lipps-Straße (Fall 2) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 3 in Allach: Vermummter Mann auf Grundstück erwischt

Am Samstag wurde gegen 19.30 Uhr ein Einbruch in Allach gemeldet. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen traf der 62-jährige Hausbesitzer bei seiner Heimkehr auf einen vermummten Mann, der sich auf dem Grundstück befand. Der unbekannte Täter sei beim Aufeinandertreffen unverzüglich über ein Nachbargrundstück geflohen, berichtet die Polizei.

Bei einer Überprüfung seines Hauses stellte der 62-Jährige dann fest, dass mehrere Fenster Hebelspuren hatten. Ein Eindringen in das Haus soll nicht gelungen sein.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtenden Täter verlief ohne Erfolg. Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 175 cm, schlank

Schwarz gekleidet (Jacke oder Pullover mit Kapuze über den Kopf gezogen)

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kleselstraße, Naglerstraße, Stummerstraße und Rudorffstraße (Allach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

