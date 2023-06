Mehrere Einbrüche in Bogenhausen: Münchner verfolgt und schnappt flüchtenden Täter ‒ Polizei sucht Zeugen

Aus dem Polizeibericht

In Bogenhausen ist es zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen.(Symbolbild)

In Bogenhausen ist es am Montag zu mehreren Einbrüchen gekommen. Ein Münchner konnte einen der Täter schnappen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bogenhausen ‒ Die Polizei berichtet von insgesamt drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser am Montagvormittag in Bogenhausen. Dabei ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. In einem Fall konnten die Täter mehrere Tausend Euro Bargeld und Schmuck stehlen.

Mehrere Einbrüche in Bogenhausen: Polizei München ermittelt und sucht Zeugen

Fall 1: Ein oder mehrere unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Kulmer Straße. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht im Haus. Wie die Polizei berichtet wurde das gesamte Anwesen durchsucht. Entwendet wurde dabei jedoch nichts. Es ist ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden.

Fall 2: Ein Zeuge konnte den versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Denninger Straße beobachten. Demnach hatten zwei Personen versucht über den Zaun in den Garten des Grundstückes zu gelangen.

Als der Zeuge die Personen ansprach, behaupteten sie die Gärtner des Anwesens zu sein. Wie die Polizei berichtet, entfernten sich die beiden Unbekannten anschließend von dem Haus.

+++ Einbruch in Einfamilienhaus in München: Täter erbeuten Schmuck und Bargeld +++

Mehrere Einbrüche in Bogenhausen: Münchner verfolgt und schnappt flüchtenden Täter

Fall 3: Als der Bewohner eines Einfamilienhauses gegen 11:40 Uhr nach Hause kam, bemerkte er beim Aufsperren seiner Einganstür Spuren eines Einbruchs. Bei der Kontrolle seines Hauses bemerkte er zwei unbekannte Personen auf dem Balkon im ersten Stock.

Die Einbrecher bemerkten, dass der Bewohner nach Hause gekommen war, und ergriffen die Flucht. Der Hausbesitzer nahm gemeinsam mit einem auf die Situation aufmerksam gewordenen Bauarbeiter die Verfolgung auf. Die Männer konnten einen Täter stellen und anschließend bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 35-jährigen Mann. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen konnten mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden werden, welches dem Einbruch in der Soldauer Straße zugeordnet werden konnte.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung blieb der zweite Einbrecher unentdeckt. In allen drei Fällen hat das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) die Ermittlungen übernommen.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,75 m – 1,80 m groß, kräftig, bekleidet mit weißem Sweatshirt mit blauer Aufschrift und dunkler Hose

Mehrere Einbrüche in Bogenhausen: Polizei sucht Zeugen in drei Fällen

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Soldauer Straße, Denninger Straße, Kulmer Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

