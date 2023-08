Einhebung der neuen Fuß- und Radwegbrücke: Offenbachstraße in München am Wochenende gesperrt

Bahntrasse bis Nusselstraße

Am Wochenende wird die neue Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße nördlich der Bahntrasse in Pasing eingehoben. Der Bereich wird gesperrt.

München/Pasing ‒ Die neue Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße nördlich der Bahntrasse in Pasing wird am Wochenende eingehoben. Bis November 2023 soll die Brücke endgültig fertiggestellt werden.

Einhebung der Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße in Pasing am Wochenende

Mit dem Bau wird eine barrierefreie Verbindung für die in den letzten Jahren entstandenen neuen Quartiere östlich der Offenbachstraße zum nächstgelegenen Zentrum in Pasing geschaffen. Außerdem ist die neue Brücke Bestandteil der Fahrradhauptroute, die entlang der Nordseite der bestehenden Bahnanlagen von der Stadtmitte aus in Richtung Westen verläuft.

+++ Anwohner kritisieren Verkehrsverhältnisse in Pasing +++

Die Einhebung beginnt am Samstag, 5. August ab 7:30 Uhr und soll etwa eine Stunde dauern. Laut Stadt belaufen sich die Kosten auf zirka fünf Millionen Euro. Der Bauausschuss des Stadtrats hatte die Projektgenehmigung im Oktober 2021 erteilt.

Offenbachstraße am Wochenende gesperrt Wegen der Arbeiten wird die Offenbachstraße im Bereich zwischen der Bahntrasse und der Nusselstraße ab Freitag, 4. August, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 6. August, 12:00 Uhr, gesperrt. Die Verbindung zur Nusselstraße von Norden bleibt jederzeit offen. Die Zufahrt zu den Pasing Arcaden ist von Süden über die Landsberger Straße und die Offenbachstraße bis zur Tiefgarage möglich. Die Umleitung wird vor Ort beschildert.

