Meisterliche Unterstützung: Eishockey-Nationalmannschaft darf auf acht Münchner für WM-Vorbereitung zählen

Eishockey-Nationaltrainer Harry Kreis (Mitte, stehend) darf schon für das letzte Vorbereitungsspiel vor der WM auf acht Münchner Meisterspieler setzen.

Die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft darf für das letzte Testspiel gegen die USA in München auf die kommende WM auf acht Münchner Meisterspieler zählen. Welche Münchner dabei sind:

München ‒ Es ist noch nicht allzu lange her, dass der EHC Red Bull München seinen vierten Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewinnen konnte. Doch statt Sommerpause und Strand, geht es für acht Münchner Profis nochmal aufs Eis.

Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Trainerstuhl der Red Bulls kräftig rotiert: Erfolgscoach Don Jackson geht nach neun Jahren in München in den Ruhestand. Ex-Nationaltrainer und Ex-Spieler der Münchner Toni Söderholm wird den Meistermacher beerben.

WM-Vorbereitung für Eishockey-Nationalteam: Diese Münchner sind dabei

Eishockey-Nationalcoach Harold Kreis hat für die letzte Vorbereitungsphase vor der WM in Tampere (Finnland) und Riga (Lettland) gleich mehrere Münchner nachnominiert, die schon beim nächsten und letzten Vorbereitungsspiel gegen das Eishockey-Schwergewicht USA in der Münchner Eishalle mitwirken sollen.

So wurden Torhüter und Meisterschaftsgarant Mathias Niederberger, Verteidiger Maksymilian Szuber, sowie die Stürmer Justin Schütz, Filip Varejcka, Maxi Kastner (wertvollster Spieler der Finalserie), Freddy Tiffels berufen. Ebenfalls dabei sind Andi Eder, der die Red Bulls im entscheidenden Finalspiel zum Titel schoss, und Yasin Ehliz, Münchner Top-Scorer und Stürmer und Spieler des Jahres in der DEL. Der Kapitän der Münchner Patrick Hager, der eine Teilnahme an der WM anvisiert hatte, musste dem neuen Nationalcoach wegen einer Verletzung absagen.

WM-Vorbereitung für Eishockey-Nationalteam: Letzter Gradmesser vor Titelkämpfen

Bevor die deutsche Nationalmannschaft ab dem 12. Mai in der Nokia Arena zu Tampere unter anderem gegen Schweden und Finnland antritt, will die DEB-Auswahl beim letzten Test am 9. Mai im Eisstadion im Olympiapark gegen die USA die letzten Feinarbeiten vornehmen.

Weitere Gruppengegner der deutschen Auswahl sind Österreich, Ungarn, Dänemark, die USA und Frankreich. Bei der WM spielen 16 Nationen in zwei Gruppen (jeweils eine Gruppe in Riga und eine in Tampere) um Plätze im Viertelfinale. Die besten vier jeder Gruppe dürfen sich über den Einzug in die KO-Runde freuen. Deutschland zählt dabei zu den Stammgästen im Viertelfinale, erst 2021 konnte man sogar ins Halbfinale einziehen.

