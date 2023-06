„Pietät- und skrupellos“: Empörung über Diebstähle auf Münchner Friedhöfen

Von: Ursula Löschau

Teilen

Auf beiden Seiten dieser Grabeinfassung auf dem Untermenzinger Friedhof fehlen Pflanzen. Gärtnerin Sylvia Held ist entsetzt. © Ursula Löschau

In München kommt es immer wieder zu Diebstählen und Vandalismus-Fällen auf Friedhöfen. Gärtnerin Sylvia Held ist über den mangelnden Respekt gegenüber Toten entsetzt.

München ‒ Sylvia Held ist fassungslos und wütend: Wieder sind von einem Grab auf dem Parkfriedhof in Untermenzing Pflanzen verschwunden. Diesmal sind es 28 Zwerg-Eiben im Wert von rund 210 Euro, die in zwei Etappen gestohlen wurden. Erst war ein Teil der linken Grabeinfassung plötzlich weg, drei Tage später fehlte auch rechts eine halbe Pflanzenreihe.

„Das ist pietät- und skrupellos. Es geht doch einfach nicht, dass man Tote beklaut“, empört sich die Friedhofsgärtnerin. Zumal dies kein Einzelfall sei, wie sie betont.

Diebstähle auf Friedhöfen vor allem im Münchner Westen

Mit ihrem Betrieb ist sie auf zahlreichen Orten der letzten Ruhe tätig, vor allem im Münchner Westen von Pasing bis zum Westfriedhof. Sie sagt: „Auf jedem Friedhof in ganz München und Umgebung wird leider gestohlen und randaliert.“ Häufig verschwänden Pflanzen oder Lichter von Gräbern. Auch Blumensträuße seien nicht sicher. „Vor allem die teureren, die sind nach ein oder zwei Tagen weg“, berichtet sie.

Und das ist noch lange nicht alles: „Es werden wunderschöne schmiedeeiserne Kreuze abgesägt oder Buchstaben aus Bronze oder Kupfer mitgenommen.“ Held vermutet, dass die Täter das Metall zu Geld machen. Selbst vor dem Diebstahl von Spielsachen auf Kindergräbern im Waldfriedhof würden die Täter nicht zurückschrecken.

„Da geht mir der Hut hoch. Gleichzeitig fühlt man so eine Machtlosigkeit“, sagt die 44-Jährige, die seit 25 Jahren Gräber schmückt und pflegt. So schlimm wie heuer sei die Situation aber lange nicht gewesen, wenn überhaupt. Während der Corona-Pandemie seien die Diebstähle zurückgegangen, hat Sylvia Held beobachtet. „Vielleicht haben die Leute da doch mehr Ehrfurcht vor dem Tod entwickelt. Aber damit ist jetzt wieder Schluss.“

Gärtnerin wünscht sich mehr Polizei-Präsenz auf Friedhöfen in München

Um die Vorgänge zu dokumentieren, würden sie und ihre Mitarbeiter jeden Fall in ihrem Kundenkreis fotografieren und den betroffenen Familien melden. Ihr Rat an Friedhofsbesucher, denen etwas Entsprechendes auffällt, lautet: „Machen Sie die Friedhofsgärtner darauf aufmerksam.“ Ihr Wunsch an die Polizei wäre: wieder mehr Präsenz auf Friedhöfen.

„Vor einigen Jahren waren bestimmte Friedhöfe tatsächlich Einsatzschwerpunkt der Reiterstaffel. Da sich die Fälle aktuell aber in einem überschaubaren Rahmen bewegen, wird diese dafür nicht hinzugezogen“, erklärt Polizei-Sprecherin Saskia Friedl auf Hallo-Anfrage.

2022 kam es nach ihren Informationen zu 26 Diebstählen auf Friedhöfen von Gräbern. „Im Vergleich zu 2021 kam es somit zu einer Steigerung von neun Fällen. Die Aufklärungsquote lag hier in einem niedrigen Prozentbereich“, berichtet sie.

Ein Sprecher des Gesundheitsreferats sagt: „In der Vergangenheit gab es gelegentlich Vorfälle, bei denen Blumenschmuck, Grablaternen und vereinzelt Denkmäler gestohlen wurden.“ Opfer von Diebstählen werden von der Stadt gebeten, dies bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. „Eine Kontrolle von Friedhofsbesuchern findet aus Pietätsgründen nicht statt.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.