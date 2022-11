Viertelpolitik sorgt sich um den Fortbestand der Vereine in der Krise – Stadt soll unterstützen

Von: Katrin Hildebrand

Die Sportstätten des TSV München-Ost werden bereits jetzt weniger stark beheizt. © TSV München-Ost

Die Vereine in Münchner Osten sorgen sich um die Finanzen durch den kommenden Winter. Mitgliederschwund und hohe Mehrkosten spielen eine Rolle.

MÜNCHEN-OST Durch den Ukrainekrieg und die politischen Verwicklungen ist Energie teuer geworden. Die Strompreise steigen, die Bundesnetzagentur stuft die Lage der Gasversorgung weiterhin als „angespannt“ ein. Das trifft nicht nur Firmen und Privathaushalte, sondern auch Sportvereine an empfindlicher Stelle. Der BA Untergiesing-Harlaching hat nun die Stadt München um Hilfe für die Clubs gebeten.

„Durch die Pandemie haben die Sportvereine schon Mitglieder verloren“, erklärt SPD-­Fraktionssprecher Michael Sporrer, der den Antrag einbrachte. „Die Kombination aus Pandemie und steigenden Energiepreisen belastet den Breitensport sehr.“ Zwar könnte an manchen Stellen eingespart werden, etwa beim warmen Wasser. Doch abendliches Fußballtraining ohne Flutlicht sei im Winter „kontraproduktiv“. Ohne Licht kein Sport, ohne Sport ein weiterer Abwärtstrend für die Vereine.



Münchner Vereine in der Energiekrise: Stromkosten könnten sich verdreifachen

Im Münchner Osten bereiten sich die Breitensport-­Clubs auf einen anstrengenden Winter vor, wenn auch mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Der TSV Turnerbund an der Säbener Straße in Giesing verfügt nicht über eigene Anlagen. „Wir zahlen für unsere Nutzung Beiträge an die Stadt“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Gerhard Walz. „Ich gehe davon aus, dass die Stadtverwaltung in Bälde die Temperaturen der Heizung senken wird.“ Vor allem für Angebote wie Yoga sei das unvorteilhaft, da die Teilnehmenden dabei am Boden sitzen. Der TSV besitzt darüber hinaus zwei eigene Vereinsheime außerhalb, eines im Chiemgau, eines im Allgäu. „Für das erste haben wir so viel Öl eingekauft, dass wir für die Saison versorgt sind. Beim anderen sind wir vom dortigen Energieversorger abhängig.“ Walz befürchtet, dass dort die Preise steigen werden. „Wir können die Lage aber noch nicht abschätzen.“

Der TSV München-Ost im Nachbarbezirk Au-Haidhausen verfügt über eigene Anlagen. „Die zu erwartenden Mehrkosten in diesem Winter für Heizung liegen derzeit bei 80 000 Euro allein für Fernwärme“, erklärt Sprecher Thomas Bily. „Die Stromkosten dürften sich verdreifachen.“ 2023 werde es wohl einen Energiezuschlag für die Mitglieder geben – zwei Euro pro Monat für Erwachsene, einen für Jugendliche und Kinder. Dabei habe der Club bereits Einsparmaßnahmen getroffen: kürzere Bewegungsmelderzeiten, tiefere Temperaturen bei Heizung und Wasser, Umrüstung auf LED. „Das beeinträchtigt die sportlichen Aktivitäten nicht“, sagt Bily. Auch die Zahl der Mitglieder sei im grünen Bereich.



Münchner Vereine in der Energiekrise: Turnerbund verliert Mitglieder

Anders beim Turnerbund. Deren Vorsitzender Walz berichtet, dass der Verein 250 Mitglieder verloren habe – wegen der pandemiebedingten Einschränkungen. Das schlug sich auf die Finanzen nieder. „Zum Glück gab es 2021 noch Zuschüsse vom Freistaat, diese fehlen uns heuer eventuell, dann wird’s eng.“



Das Bayerische Innenministerium erklärt auf Nachfrage: „Die Staatsregierung wird auch während der Energiekrise als starker Partner an der Seite der Sportvereine stehen.“ Wie die Hilfen aussehen könnten, lasse sich derzeit noch nicht genau prognostizieren. Die Stadt vermeldet, dass die Folgen der Energiekrise auf die Arbeit der Vereine derzeit geprüft würden.

