Energiepauschale für Studenten kommt ab Mitte März

Erst Mitte März bekommen Studierende Hilfe. © Götzfried

Die lange von der Bundesregierung angekündigte Energiepauschale für Studenten und Fachschüler soll Mitte März beantragbar sein. Was man dafür alles braucht:

München ‒ Auch Studierende und Fachschüler leiden unter den steigenden Preisen der Energiekrise. Jetzt ist für sie endlich Entlastung in Sicht: Laut der Bundesregierung sollen berechtigte Personen mit einer Einmalzahlung von 200 Euro unterstützt werden. Diese kann voraussichtlich ab Mitte März beantragt werden.

Bereits im September 2022 haben Arbeitende eine finanzielle Unterstützung erhalten. Kommt die Hilfe für die Studierenden zu spät? „Vielen hilft aktuell jeder Euro. Es ist deshalb wichtig, dass die geplante Einmalzahlung so schnell wie möglich ausgezahlt wird“, erklärt das Studentenwerk München auf Hallo-Anfrage. Sein Beratungsnetzwerk bietet Hochschülern mit Geldsorgen an, über ihre Probleme zu sprechen und Hilfe bei der Lösung zu bekommen. Die Anfragen hierzu seien in den vergangenen Monaten bedeutend gestiegen. „Die Berater vor Ort bemerken, dass die anhaltende Energiekrise eine starke Belastung für viele Studierende ist.“



Energiepauschale für Studenten: Das wird für den Antrag benötigt

Auf der Internetseite www.einmalzahlung200.de können sie nun die benötigte Unterstützung beantragen. Dort wird den Antragstellern geraten, einige Schritte bereits vorher zu erledigen, um den späteren Prozess zu beschleunigen. So wird ein Nutzerkonto des Bundes (BundID) sowie ein Online-Ausweis oder Elster-Zertifikat benötigt. Um die Zahlung zu erhalten, muss man entweder seit Dezember 2022 an einer Universität oder Ausbildungsstätte in Deutschland angemeldet sein.

Wie viele Studierende und Fachschüler in München wirklich auf die finanzielle Unterstützung der Regierung angewiesen sind, ist noch unklar.

Celina Nietzel

