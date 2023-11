München will Energie sparen und schaltete Straßen-Beleuchtungen ab

Um Energie zu sparen schaltete die Stadt München die Beleuchtung an der Dachauer Straße/Max-Born-Straße und der Fürstenrieder Straße/Boschetsrieder Straße ab. (Archivbild) © Oliver Bodmer

Die Lichtanlagen an der Dachauer Straße/Max-Born-Straße und der Fürstenrieder Straße/Boschetsrieder Straße in München werden auf Probe abgeschaltet.

München ‒ Die Stadt will Strom sparen und den Energie-Verbrauch im öffentlichen Raum senken. Daher werden nun die Beleuchtungen an der Max-Born-Straße und Dachauer Straße sowie der Fürstenrieder Straße und Boschetsrieder Straße abgeschaltet.

Beide Abschnitte sind autobahnähnlich ausgebaut und verfügen über keine Geh- und Radwege oder angrenzende Bebauung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt München. Weder aus technischen oder verkehrlichen Gesichtspunkten bestehe daher einer Verpflichtung zur Beleuchtung.

Das Abschalten der etwa 320 Leuchten spare pro Jahr bis zu 120.000 kWh Energie und damit rund 60 Tonnen CO2-Emissionen.

„Unser Ziel ist es, bei der öffentlichen Beleuchtung den Energieverbrauch so weit möglich zu reduzieren und gleichzeitig ein hohes Sicherheitsgefühl für die Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Je weniger unnötige Lichtemission umso besser für den Schutz der Artenvielfalt in den angrenzenden Grünflächen, fürs Erreichen von Münchens Klimaschutzzielen und für die Stadtkasse,“ sagt Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer.

Das Baureferat wird die Straße-Beleuchtung an Dachauer Straße/Max-Born-Straße ab dem 28. November und an der Fürstenrieder Straße/Boschetsrieder Straße ab dem 30. November abschalten - mit Ausnahme der Kreuzungsbereiche und weiterer verkehrlich sensibler Abschnitte (zum Beispiel S-Kurven, angrenzender Rad- und Fußgängerverkehr).

Die Leuchten sollen zunächst für ein Jahr auf Probe abgeschaltet und nach positiver Evaluation demontiert oder im Bedarfsfall ohne größeren Aufwand wieder aktiviert werden.

Bereits in der Vergangenheit habe das Baureferat dadurch große Lichtanlagen beispielsweise an der Autobahn A95 oder an der Ständlerstraße abschalten und somit Energie, Emissionen und Unterhaltskosten einsparen können.

