Energiewende torpediert? Münchner bekommt von SWM neue Preise für Wärmepumpenstrom - und rechnet vor

Von: Romy Ebert-Adeikis

Alexander Pregl hat viel Geld in eine eigene Wasser-Wärmepumpe investiert. Dass ihn diese mit den neuen Stromtarifen mehr kostet als eine Ölheizung, ärgert den Allacher. © Romy Ebert-Adeikis

Ein Allacher hat sich eine eigene Wasser-Wärmepumpe gebaut und wirft nun entsetzt einen Blick auf die neuen Stromkosten: Eine Ölheizung wäre billiger als seine Wasserpumpe. Wird die Energiewende so torpediert?

München „Je mehr ich rechne, desto schockierter bin ich“, sagt Alexander Pregl. Anfang des Monats ist der 72-Jährige von den Stadtwerken München (SWM) darüber informiert worden, dass der Strom für seine Wärmepumpe ab Januar teurer wird. „Das ist in der aktuellen Situation auch verständlich“, sagt der Allacher.

„Aber allein fürs Heizen werde ich dann im Jahr 2700 Euro mehr zahlen, das Dreifache wie jetzt“, erklärt Pregl. Und das, nachdem er selbst 70 000 Euro investiert habe, um sein 50 Jahre altes Haus möglichst energieeffizient und regenerativ umzurüsten. Zwar sei er in der Lage, die Erhöhung bezahlen zu können. „Aber mit einer gewöhnlichen Pension wäre ich wohl pleite.“



Strompreisschock in München: Ölheizung wäre für Allacher billiger als Pumpe

Was Pregl vor allem ärgert: Hätte er vor etwa zwölf Jahren keine Wärmepumpe installiert, sondern seine alte Ölheizung behalten, würde er 2023 – zum aktuellen Ölpreis von 124 Euro pro 100 Liter (Stand: 28. November) – fürs Heizen weniger zahlen (siehe Beispielrechnung im Kasten). „Wer investiert denn freiwillig in eine Umrüstung, wenn die gar keinen Vorteil bringt?“, fragt sich der Pensionist, der seinem Unmut mit einem offen Brief an die SWM und OB Dieter Reiter Luft gemacht hat. Er glaubt: Statt die Energiewende zu fördern, werde diese von Energieversorgern wie der SWM torpediert.



Auf Hallo-Anfrage erklärt SWM-Sprecher Michael Silva: „Vor allem beim Tagstrom werden an der Energiebörse hohe Preise aufgerufen. Diese können die SWM nicht gänzlich abfedern.“ Um der Bedeutung der Pumpen für die Wärmewende gerecht zu werden, bietet das Unternehmen ab 1. Januar eine Bestabrechnung für Pumpen-Strom an. Bisher mussten sich Nutzer entscheiden, ob sie diesen zu einem Einheitstarif oder zu unterschiedlichen Preisen für Tag- und Nachtzeiten beziehen wollen. Ab 2023 werden die SWM automatisch den besten Tarif berechnen.

Strompreisschock in München: Auch mit Strompreisbremse Ölheizung noch billiger

Zudem verweist der Sprecher auf Entlastungen durch die beschlossene Strompreisbremse: „Sobald diese gesetzlich geregelt sind, geben wie sie natürlich in vollem Umfang weiter.“



Auch diesen Effekt hat Pregl bereits berechnet – nach den Maßgaben, die derzeit im Gespräch sind. Sein Ergebnis: Selbst mit der Bremse würde er fürs Heizen mehr als das Doppelte zahlen wie bisher. „Es erstaunt mich, dass die Stadt in so einer Lage sogar Ölheizungen verbieten und die Münchner dazu zwingen will, zu teureren Alternativen zu wechseln.“



Tatsächlich hatte ein städtisches Fachgutachten zur „Klimaneutralität 2035“ vorgeschlagen, prüfen zu lassen, ob man in Neubaugebieten Öl- und Gasheizungen verbieten kann. Ebenso bei Bestandsgebäuden, in denen Heizungen ohnehin ausgetauscht werden müssen. „Ein entsprechendes Rechtsgutachten wird dazu in Kürze starten“, teilt das Referat für Klima- und Umweltschutz auf Hallo-Anfrage mit.

Strompreisschock in München: Auch E-Auto teuer als Diesel

Die drastische Teuerung bei der SWM wirke einer Umstellung auf Wärmepumpen für sich gesehen zwar entgegen. Dennoch begrüße man sie weiterhin für geeignete Gebiete und Gebäude in München. „Die Kombination von Wärmepumpen mit Photovoltaik halten wir für sehr sinnvoll – auch um sich unabhängig von den Strompreisentwicklungen auf den Energiemärkten zu machen“, sagt Sprecherin Gesine Beste. Um das zu erleichtern, biete das Referat seit Anfang Oktober das Förderprogramm „Klimaneutrale Gebäude“ an.

Für sein Elektroauto zahlt Alexander Pregl in Zukunft ebenfalls drauf: Die notwendige Ladestation in der Garage hat er, wie von den SWM vorgeschlagen, an die Wärmepumpe gekoppelt. Beim aktuellen Tarif zahlt er für eine Reichweite von 100 Kilometern etwa fünf Euro für den Strom. Mit den neuen Wärmepumpen-Stromtarifen seien es etwa 19 Euro. Zum Vergleich: Für einen Dieselwagen mit etwa sieben Litern Verbrauch (Dieselpreis 1,90 Euro je Liter) kostet die Strecke 13 Euro.

So sieht die Teuerung konkret aus Im Fall von Alexander Pregl wird der Wärmepumpen-Strom bislang nach Tag- und Nachttarif abgerechnet. Aktuell bezieht der Allacher seinen Strom tagsüber netto für 17,03 Cent je Kilowattstunde (kW/h). Ab Januar beträgt der Tagtarif netto 65,23 Cent je kW/h – ein Plus von 283 Prozent. In der Nacht ist der Sprung etwas geringer. Mit 30,60 anstelle von 13,48 Cent je kW/h wird der Wärmepumpen-Strom dennoch um 127 Prozent teurer.

Für Pregls Kosten bedeutet das konkret: Bei einem Verbrauch von 7500 kW/h im Jahr, davon etwa die Hälfte im Tagtarif, zahlt der 72-Jährige nach den aktuell geltenden Preisen circa 1400 Euro. Mit den neuen Tarifen ab Januar würden die Kosten auf circa 4100 Euro hochschnellen. Das ist fast das Dreifache (292 Prozent).

Die aktuellen Tarife gelten allerdings erst seit Juli 2022 und dem Wegfall der EEG-Umlage. Anfang des Jahres lagen die Kosten am Tag bei 24,69 und in der Nacht bei 20,47 Cent je kW/h. Im Vergleich dazu sind die neuen Preise um 164 beziehungsweise knapp 50 Prozent teurer.

