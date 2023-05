Morsche Balken, labiles Dach: Pfarrei will für Sankt Nikolaus Notmaßnahme – warum Totalsanierung zu lange dauern würde

Nothilfe fürs lächelnde Kircherl

+ © Pfarrei St. Emmeram Der Dachstuhl von St. Nikolaus weist Schäden auf. Heinz Langhammer will handeln. © Pfarrei St. Emmeram

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katrin Hildebrand schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Kirche St. Nikolaus ist seit einiger Zeit geschlossen. Grund ist das einsturzgefährdete Dach und der morsche Dachstuhl. Die Pfarrei kann die Sanierung aber nicht alleine stemmen.

Englschalking ‒ Das Holz ist zum Teil verfault. Die Decke und der Dachstuhl sind einsturzgefährdet. Das alte Engl­schalkinger Kircherl St. Nikolaus muss dringend saniert werden. Die Pfarrei will das spätromanische Bauwerk mit einer Notfallmaßnahme selbst reparieren. Etwa 150 000 Euro soll das kosten. Nun hofft die Kirchenverwaltung auf Spenden.

„Wir können das Geld schon irgendwie zusammenkratzen“, sagt Heinz Langhammer gegenüber Hallo München. Er ist Mitglied der Pfarrei St. Emmeram, zu der St. Nikolaus gehört. Als studierter Architekt leitet er das Projekt im Namen der Kirchenverwaltung. „Dennoch sind wir um jede Spende dankbar.“



Ende Mai sollen die Arbeiten beginnen. Die Hauptaufgabe übernimmt eine Zimmermannsfirma. Langhammer erklärt: „Es geht darum, die Statik zu sichern und auch den Dachreiter wieder zurechtzurücken.“ Letzterer ist das Erkennungsmerkmal der Kirche: An der Südseite dieses speziellen Glockenturms bilden zwei kleine Fenster und eine Sonnenuhr ein lächelndes Gesicht, das man schon von Weitem sieht.

Nothilfe für kaputte Kirche: Dacharbeiten in Abschnitten denkbar

„Der Dachreiter hat sich im Lauf der Jahrhunderte immer mehr verschoben“, berichtet Langhammer. Auch das Dach an sich habe seine Position verändert und zeige eine klare Verschiebung nach Osten. Um Unfälle zu vermeiden, ist St. Nikolaus seit einigen Monaten für Besucher gesperrt. „Bei starkem Sturm machen wir auch den Friedhof zu.“



Damit das kein Dauerzustand bleibt und das Kircherl wieder besucht werden kann, startet nun der erste Bauabschnitt der Notfallmaßnahme. Ein zweiter könnte folgen, sofern die Pfarrei genug Spendengelder erhält. Dann soll das Dach neu gedeckt werden. Freilich könnte sich die Verwaltung auch an die Erzdiözese München-Freising wenden. Doch die Aussichten, dass diese schnell handeln kann und wird, sind eher schlecht. Langhammer erklärt: „Die haben uns erst kürzlich Fördermittel für andere Projekte gegeben.“



Fast zwei Jahre lang nämlich wurde die Daglfinger Kirche, ebenfalls Teil der Gemeinde St. Emmeram, renoviert – mit Geldern der Erzdiözese. Seit November 2022 ist sie wieder geöffnet. Dass die Gemeinde nun schnell wieder eine Finanzspritze vom Ordinariat erhält, hält die Kirchenverwaltung für unrealistisch.

Nothilfe für kaputte Kirche: Grenze: 150 000 Euro

Langhammers Kollegin Gabriele Huber erklärt: „Geld für eine Kirchenrenovierung vom Erzbischöflichen Ordinariat zu bekommen, ist ein langwieriger und schwieriger Prozess.“ Daher soll die Notfallmaßnahme für eine schnellere Reparatur sorgen, damit St. Nikolaus wieder öffnen kann. „Die Kirche hat ein ganz besonderes Flair, nicht prunkvoll, sondern klein und schnuckelig.“



Die Erzdiözese werden sie trotzdem anfragen. „Grundsätzlich braucht man die Genehmigung des Ordinariats“, sagt Langhammer. Doch bei Bauvorhaben bis 150 000 Euro, die in eigener Zuständigkeit und mit Geld der Gemeinde finanziert würden, gebe es in der Regel keine Einwände. Die Maßnahme erscheint anlässlich eines kürzlich verschickten Briefs aus dem Erzbistum München-Freising sinnvoll. Darin schrieb Kardinal Reinhard Marx, dass „die Vielzahl an Kirchen so nicht mehr erhalten werden“ könnte. Es fehlten die Mittel.



Das Erzbischöfliche Ordinariat erklärt auf Nachfrage, dass es den Prozentanteil von Kirchen mit dringendem baulichem Handlungsbedarf im niedrigen einstelligen Bereich verorte. Die Notfallmaßnahme für St. Nikolaus werde in zwei Wochen starten und bis etwa September dauern.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.