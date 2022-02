Entschädigung bei Straßen-Umbenennung in München ‒ Soviel Geld bekommen Anwohner und Betriebe von der Stadt

Von: Jonas Hönle

Bei einer Straßen-Umbenennung erhalten Anwohner, Betriebe und Gewerbetreibende von der Stadt München eine Entschädigung. (Symbolbild) © ul

Künftig erhalten Anwohner, Betriebe und Gewerbetreibende eine Entschädigung von der Stadt München, wenn sie von der Umbenennung einer Straße betroffen sind.

Wenn in München eine Straße einen neuen Namen erhält, bekommen die Anwohner, Betriebe und Gewerbetreibende künftig eine Entschädigung. Diese Maßnahme hat der Stadtrat in seiner Vollversammlung am Mittwoch beschlossen.

Entschädigung bei Straßen-Umbenennung in München für Anwohner, Betriebe und Gewerbetreibende

Wie die Stadt München mitteilt, ist bei einer Straßen-Umbenennung für Privatpersonen ein Pauschalbetrag in Höhe von 100 Euro vorgesehen.

Betriebe und Gewerbetreibende in der betroffenen Straße können 1500 Euro pauschal geltend machen. Für einen höheren Betrag müssen entsprechende Nachweise vorgelegt werden.

Sollte eine Straße umbenannt werden, informiert die Stadtverwaltung die Anwohner, Betriebe und Gewerbetreibende zum Ablauf des Entschädigungsverfahrens.

Zudem soll ein Service-Konzept erarbeitet werden, wie der Aufwand für alle Beteiligten möglichst gering gehalten werden kann.

Historiker des Stadtarchivs veröffentlichen die Liste der Münchner Straßen, denen Umbenennung droht - wegen wertkritischer Konnotationen, Bezug zu Kriegen oder Antisemitismus .Erst vor kurzem stimmte der Münchner Stadtrat für die Umbenennung der Hilblestraße.

