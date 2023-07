Erinnerungszeichen für ehemalige GEWOFAG-Mieter in München

Von: Sebastian Fuchs

Sechs ehemalige GEWOFAG-Mieter erhalten Erinnerungszeichen in München. Die Gedenkveranstaltung findet am Dienstag, 18. Juli statt.

München ‒ Am Dienstag, 18 Juli findet auf der Grünfläche an der Nodungstraße eine Gedenkveranstaltung für sechs ehemalige GEWOFAG-Mieter statt. Auch Bürgermeisterin Verena Dietl wird vor Ort sein und sprechen.

Weitere Reden halten die Historikerin Dr. Sibylle von Tiedemann, der Angehörige Prof. Dr. Eberhard Standl und Sabine Nisko vom Bezirksaussschuss 9 (Neuhausen-Nymphenburg) sowie die Auszubildende bei der GEWOFAG, Emily Richter.

Adolf Freitag, Mary Frohmann, Friedrich Johann Gemmel, Rudolf Gottlieb sowie Bella und Martin Stein wurden Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Zum Gedenken werden an den ehemaligen Wohnhäusern in der Wendl-Dietrich-Straße 30, 38 und 54 sowie der Arnulfstraße 194 Erinnerungszeichen angebracht.

Zu den Erinnerungszeichen

Erinnerungszeichen werden seit 2018 an Orten angebracht, an denen Menschen lebten, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Die Erinnerungszeichen bestehen aus gebürstetem Edelstahl und sind vergoldet. Es gibt sie in zwei Ausführungen ‒ als Wandtafeln an der Fassade und als Stelen auf öffentlichem Grund. Sie enthalten die wichtigsten Lebensdaten, Angaben zum Schicksal und ‒ falls vorhanden ‒ ein Bild. Durch die gelochte Oberfläche können die Informationen auch ertastet werden.

Weitere Informationen unter www.map.erinnerungszeichen.de