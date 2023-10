Jugendklimakonferenz in München: Nachhaltiges Essen organisieren

LCOY 2023: Größte europäische Jugendklimakonferenz gastiert in München

Von: Gabriele Winter

Auf der Jungen Klimakonferenz wird nicht nur gearbeitet und diskutiert, sondern auch gefeiert. © LCOY

Die größte europäische Jugendklimakonferenz gastiert in München und wird von namhaften Rednern unterstützt. Welche Themen dominieren werden:

München ‒ „Mit Entscheidungsträgern ins Gespräch kommen“: Das hält Laetitia Wendt, die für die Local Conference of Youth (Lcoy) die Pressearbeit macht, für einen der zentralen Punkte der Jungen Klimakonferenz. Circa 1000 junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren werden sich am kommenden Wochenende mit Themen rund ums Klima auseinandersetzen. Getagt wird von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Oktober, auf dem Campus der Ludwigs-Maximilians-Universität (LMU) in Martinsried.

Jugendklimakonferenz in München: Namhafte Unterstützung

„Wir sind froh, dass wir die Räume der Uni dort nutzen können“, unterstreicht Wendt und betont, dass es ohne die finanzielle Unterstützung durch das Bundeswirtschaftsministerium schwer geworden wäre. Letzteres hat die Jugendklimakonferenz in den Jahren 2020 bis 2023 mit insgesamt über 800 000 Euro gefördert. Trotzdem waren 50 junge Leute das ganze Jahr mit der ehrenamtliche Organisation beschäftigt und etliche Freiwillige helfen am Wochenende vor Ort mit.



„Mit über 200 Programmbeiträgen zu Kreislaufwirtschaft, nachhaltigen Investitionen und vielem mehr, bietet die Veranstaltung gute Möglichkeiten, sich zu vernetzten“, meint Wendt. Die Lcoy will Bewusstsein für die Klimakrise schaffen und so das Engagement stärken.

Namhafte Referenten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik, wie der ehemalige Wirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier (CDU) oder der Comedian Moritz Neumeier, werden in Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen Anregungen zu aktuellen Themen der Klimapolitik liefern und verschiedene Prozesse verständlich machen. So hält zum Beispiel die Datejournalistin Anne Dyk einen Workshop darüber ab, wie sich der Fußabdruck von digitalen Produkten berechnen lässt.



Jugendklimakonferenz in München: Nachhaltiges Essen organisieren

Parallel dazu können Interessierte am Freitagnachmittag bei Mareike Melain von der Landwirtschaftsgenossenschaft Jolling etwas über Mitbestimmung in der Landwirtschaft erfahren. „Wir schauen gemeinsam auf die große Aufgabe, wie sich lokale Ernährungssouveränität gestalten lässt und welche Rollen die ‚große Politik‘ und die ‚kleinen Verbrauchenden‘ spielen“, betont Melain.



Weitere Workshops beschäftigen sich unter anderem mit ressourcenschonendem Bauen, nachhaltiger Bildung oder Klimaaktivismus. Bei Letzterem geht es weniger darum, sich speziell „zu Aktionen der Letzten Generation zu positionieren“, sondern zu überlegen, was machbar sei, meint Wendt.



Darüber hinaus hat die Lcoy auch Festival-Charakter: Es gibt Musik und Tanz. Gegessen wird in der Regel gemeinsam und geschlafen wird in Turnhallen oder bei Privatleuten.

