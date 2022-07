European Championships 2022 in München: So laufen die Aufbauarbeiten

Von: Sabina Kläsener

Teilen

Noch wird im Olympiapark und in der Messe fleißig gewerkelt, bis die European Championships starten. © Marc Müller_Munich 2022

Rampen, Scheinwerfer, Tartanbahn: Hallo hat den Aufbau für die European Championships im Olympiapark besucht und gibt den Lesern einen Einblick...

München - Bis zu 4700 Athleten werden sich in wenigen Tagen in München messen, wenn die Stadt Austragungsort für neun Europameisterschaften ist. Die sogenannten European Championships finden von Donnerstag, 11., bis Sonntag, 21. August, statt – die Wettbewerbe werden europaweit in bis zu 56 Länder übertragen. Erste Umbauarbeiten wurden vergangenen Herbst vorgenommen, nun geht es in die heiße Phase – Hallo gibt einen Einblick.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Hallo gibt einen Einblick: So läuft der Aufbau für die European Championships 2022 in München

Durch die zahlreichen Konzerte in der Olympiahalle musste dort nicht viel umgebaut werden. Zusätzliche Scheinwerfer leuchten die Wettbewerbe im Turnen aus. Noch sind die Geräte nicht aufgebaut, worunter eine komplette Neuheit ist: ein Schwebebalken-Modell extra für die Championships in München. Auch beim Olympiastadion wurde neues Flutlicht installiert – und eine neue Tartanbahn verlegt.

Denn: Vor 20 Jahren fand hier die Leichtathletik-EM statt, danach wurde die Bahn durch Beton ersetzt. Vier LED-Leinwände – 16 mal neun Meter groß – fangen alle sportlichen Leistungen ein. Spektakulär werden die Aufnahmen der Seilkamera, die vom Dach des Stadions bis zum Olympiaberg gespannt ist. Die Toiletten wurden saniert, auch der VIP-Bereich wurde aufgehübscht (s. Kasten).

Den aktuell herrschenden Personal- und Materialmangel spüren auch die Veranstalter – bisher aufgrund intensiver Bemühungen ohne Folgen für Zeitplan und Budget.



European Championships 2022 in München: Die Vorbereitungen im Olympiapark und der Messe

Am Olympiaberg werden sich die Fahrrad-Asse im BMX und Mountainbike messen. Dafür werden aus Holz, Plane und lehmhaltigen Boden extra Spuren in den Hang gezogen und Holz-Rampen gebaut. Mit einer aufwändigen Holz-Konstruktion entsteht in der Messe München die Strecke für die Bahnradfahrer.



Am Olympiaberg entsteht die BMX- und Mountainbike-Strecke. © Marc Müller Munich 2022

Schon die Olympischen Spiele 1972 sollten nachhaltig gebaut werden – ein Gedanke, der auch bei den Championships eine wichtige Rolle spielt, indem bereits bestehende Anlagen genutzt werden. Zu den genauen Kosten für die Umbauarbeiten will sich der Veranstalter dennoch nicht äußern.

In der Messe München entsteht die Strecke für die Bahnradfahrer. © Marc Müller Munich 2022

Auf ein Bier mit Olympiasiegern Mehr Promis als Plätze: Deswegen werden zusätzlich zum grauen Block auf der Tribüne des Olympiastadions noch weitere Blöcke für Ehrengäste reserviert. Erwartet werden neben Promis aus Sport, Medien, Unterhaltung und Politik auch zahlreiche Medaillengewinner der Olympischen Spiele von 1972. Dafür wurde auch der VIP-Bereich aufpoliert, der dennoch 70er-Jahre Charme versprüht.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.