Wegen den European Championships in München: MVG informiert über zusätzliche Fahrten, Umleitungen und Ausfälle

Die MVG informiert über einige Änderungen im Fahrplan während der European Championships. © Sven Hoppe/dpa

Informationen zu Einschränkungen bei Bus, Tram und U-Bahn und zusätzliche Fahrten im Zeitraum der European Championships 2022 in München im Überblick.

München - Während von Donnerstag, 11. August, bis Sonntag, 21. August, die European Championships 2022 und begleitend das kostenlose „The Roofs“ Festival ausgetragen werden, müssen in München aufgrund der Veranstaltungen zahlreiche Bus- und Tramlinien umgeleitet werden, außerdem kann es zu Engpässen und Fahrplanabweichungen kommen - Alle Informationen zu zusätzlichen Fahrten, Umleitungen und Ausfällen im Überblick.

European Championships in München: MVG informiert über zusätzliche Fahrten, Umleitungen und Ausfälle

Um Einschränkungen durch das erhöhte Fahrgastaufkommen während der European Championships möglichst zu vermeiden, werden auf einigen Strecken in München zusätzliche Fahrten eingesetzt.

Zusätzlich werden die geplanten Sperrungen durch die Modernisierungsarbeiten am Sendlinger Tor während der knapp zwei-wöchigen Veranstaltungen ausgesetzt.

European Championships in München: MVG informiert über zusätzliche Fahrten von U-Bahn und Bussen

Zur Entlastung der U3 wird nach dem Eröffnungskonzert im Olympiapark am Mittwoch, 10. August, zwischen 22 Uhr und 0 Uhr die Verstärkerlinie U8 zwischen Olympiazentrum und Sendlinger Tor eingesetzt. Gleiches gilt für die Veranstaltungen von Dienstag, 16. August, bis Sonntag, 21. August im Olympiapark.

Da am Samstag, 20. August, an der Messe zusätzlich das Konzert von Helene Fischer stattfindet, müssen Fahrgäste trotz der Verstärkung mit einer hohen Belastung der U-Bahn rechnen.

Über den gesamten Zeitraum von Donnerstag, 11. August, bis Freitag, 19. August, setzt die MVG Shuttlebusse als Linie 99 zwischen Feldmoching und dem Veranstaltungsgelände an der Ruderregattastrecke im Münchner Norden ein. Außerdem wird der Bus 63 nach Veranstaltungen in der Rudi-Sedlmayr-Halle (Audi Dome) verstärkt.

European Championships in München: MVG informiert über Einschränkungen im ÖPNV

Von Freitag, 5. August, bis Freitag, 26. August, kommt es wegen den Veranstaltungen auf dem Königsplatz zu folgenden Einschränkungen:

Der CityRing 58/68 und die MVG Museenlinie 100 werden zwischen den Haltestellen Pinakotheken und Hauptbahnhof Nord umgeleitet. Die Haltestelle Königsplatz entfällt in beiden Richtungen. In Richtung Hauptbahnhof Nord entfällt zusätzlich die Haltstelle Technische Universität. In Richtung Ostbahnhof ist die Haltestelle Elisenstraße vor die Einmündung der Dachauer Straße verlegt.

Von Donnerstag, 11. August, bis Sonntag, 14. August, kommt es wegen eines Triathlons im Bereich des Olympiaparks zu folgenden Einschränkungen:

Der Bus 144 wird mehrmals zwischen Olympiapark West und Spiridon-Louis-Ring beziehungsweise Scheidplatz umgeleitet.

Am Freitag, 12. August, von 16 Uhr bis 21 Uhr und am Samstag, 13. August, von circa 15 Uhr bis circa 20 Uhr, kommt es wegen eines Triathlons zu folgender Einschränkung:

Der Bus 59 fährt nur im Bereich Giesing Bf. – Nordbad. Der Abschnitt Barbarastraße – Ackermannbogen entfällt.

Auf den Linien 100, 153, N40, N41 und N45 gibt es im Bereich Odeonsplatz zwischen Samstag, 13. August, und Samstag, 27. August, zeitweise Einschränkungen wegen Aufbau- und Vorbereitungsarbeiten.

Auf den genannten Linien entfällt die Haltestelle Odeonsplatz. Die Haltestelle Von-der-Thann-Straße fällt zusätzlich beim Bus 153 sowie bei den Nachtlinien in Richtung Innenstadt aus. Die Einschränkungen gelten zu folgenden Zeiten:

Samstag, 13. August, circa 12 Uhr bis circa 16 Uhr

Sonntag, 14. August, circa 5 Uhr bis Dienstag, 16. August, circa 18 Uhr

Freitag, 19. August, circa 19 Uhr bis Samstag, 20. August, circa 18 Uhr

Samstag, 27. August, circa 7 Uhr bis Sonntag, 28. August, circa 23 Uhr

Am Sonntag, 14. August, von circa 6:30 Uhr bis circa 10:30 Uhr kommt es wegen eines Triathlons zu folgenden Einschränkungen:

Der Bus 51 fährt nur im Abschnitt Aidenbachstraße – Dall’Armistraße und wendet an der Haltestelle Amalienburgstraße, wo Anschluss zur Tram 17 besteht. Der Abschnitt Maria-Ward-Straße – Moosach Bf. entfällt.

fährt nur im Abschnitt Aidenbachstraße – Dall’Armistraße und wendet an der Haltestelle Amalienburgstraße, wo Anschluss zur Tram 17 besteht. Der Abschnitt Maria-Ward-Straße – Moosach Bf. entfällt. Der Bus 143 fährt nur im Abschnitt Freiham – Amalienburgsraße. Der Abschnitt Botanischer Garten – Olympia-Einkaufszentrum entfällt.

fährt nur im Abschnitt Freiham – Amalienburgsraße. Der Abschnitt Botanischer Garten – Olympia-Einkaufszentrum entfällt. Der Bus 160 wird unterbrochen und fährt im Abschnitt Waldfriedhof – Blutenburg sowie im Abschnitt Allach Bf. – Karlsfeld. Der Abschnitt Lochhausener Straße – Vesaliusstraße entfällt.

wird unterbrochen und fährt im Abschnitt Waldfriedhof – Blutenburg sowie im Abschnitt Allach Bf. – Karlsfeld. Der Abschnitt Lochhausener Straße – Vesaliusstraße entfällt. Der Bus 162 fährt nur im Abschnitt Eichelhäherstraße – Waldhornstraße. Der Abschnitt Untermenzinger Straße – Moosach Bf. entfällt.

fährt nur im Abschnitt Eichelhäherstraße – Waldhornstraße. Der Abschnitt Untermenzinger Straße – Moosach Bf. entfällt. Der Bus 164 fährt nur im Abschnitt Augustenfelder Straße – Auenbrugger-straße. Der Abschnitt Gerlachweg – Westfriefhof entfällt.

An beiden Sonntagen, 14. und 21. August, kommt es am Nachmittag wegen eines Radrennens zu Änderungen. Einschränkungen gibt es bei der Tram jeweils von circa 12 Uhr bis circa 16:45 Uhr sowie beim Bus in den meisten Fällen von circa 12:45 Uhr bis circa 14:45 Uhr:

Tram 16 und Tram 17 fahren nur im Abschnitt Romanplatz beziehungsweise Amalienburgstraße – Hauptbahnhof Nord und von dort direkt zum Karlsplatz (Stachus). Die Haltestellen Hauptbahnhof und Sendlinger Tor entfallen, die Linie 16 kann den Abschnitt bis Effnerplatz nicht bedienen.

fahren nur im Abschnitt Romanplatz beziehungsweise Amalienburgstraße – Hauptbahnhof Nord und von dort direkt zum Karlsplatz (Stachus). Die Haltestellen Hauptbahnhof und Sendlinger Tor entfallen, die Linie 16 kann den Abschnitt bis Effnerplatz nicht bedienen. Die Tram 18 wird unterbrochen und fährt nur im Abschnitt Gondrellplatz – Hauptbahnhof Süd sowie im Abschnitt Schwanseestraße – Sendlinger Tor. Die Haltestelle Karlsplatz (Stachus) entfällt.

wird unterbrochen und fährt nur im Abschnitt Gondrellplatz – Hauptbahnhof Süd sowie im Abschnitt Schwanseestraße – Sendlinger Tor. Die Haltestelle Karlsplatz (Stachus) entfällt. Die Tram 19 wird unterbrochen und fährt nur im Abschnitt Pasing – Hauptbahnhof sowie im Abschnitt Berg am Laim – Maxmonument – Isartor – Sendlinger Tor. Die Haltestellen Kammerspiele bis Karlsplatz (Stachus) entfallen.

wird unterbrochen und fährt nur im Abschnitt Pasing – Hauptbahnhof sowie im Abschnitt Berg am Laim – Maxmonument – Isartor – Sendlinger Tor. Die Haltestellen Kammerspiele bis Karlsplatz (Stachus) entfallen. Bei der Tram 20 entfällt die Haltestelle Karlsplatz (Stachus).

entfällt die Haltestelle Karlsplatz (Stachus). Die Tram 21 wird unterbrochen und fährt nur im Abschnitt Westfriedhof – Hauptbahnhof sowie im Abschnitt St.-Veit-Straße – Max-Weber-Platz.

wird unterbrochen und fährt nur im Abschnitt Westfriedhof – Hauptbahnhof sowie im Abschnitt St.-Veit-Straße – Max-Weber-Platz. Tram 27 und Tram 28 fahren von der Haltestelle Ottostraße zur Haltestelle Karlsplatz (Stachus) in der Prielmayerstraße. Die Haltestelle Sendlinger Tor entfällt.

und fahren von der Haltestelle Ottostraße zur Haltestelle Karlsplatz (Stachus) in der Prielmayerstraße. Die Haltestelle Sendlinger Tor entfällt. Der ExpressBus X30 fährt nur im Abschnitt Arabellapark – Brudermühl-straße und wendet an der Haltestelle Implerstraße der Linie 132. Der Abschnitt Am Harras – Harras entfällt.

fährt nur im Abschnitt Arabellapark – Brudermühl-straße und wendet an der Haltestelle Implerstraße der Linie 132. Der Abschnitt Am Harras – Harras entfällt. Der Bus 53 wird zwischen den Haltestellen Johann-Clanze-Straße und Kazmairstraße umgeleitet. Es werden die Haltestellen Heimeranplatz (Linie 62), Baumgartnerstraße (Linien 130, 134, 157) mitbedient.

wird zwischen den Haltestellen Johann-Clanze-Straße und Kazmairstraße umgeleitet. Es werden die Haltestellen Heimeranplatz (Linie 62), Baumgartnerstraße (Linien 130, 134, 157) mitbedient. Der Bus 54 wird zwischen den Haltestellen Gerhardstraße und Drachenseestraße durch den Brudermühltunnel umgeleitet. Alle Haltestellen in diesem Abschnitt entfallen. Die Haltestelle Heckenstallerstraße kann in Richtung Münchner Freiheit bedient werden.

wird zwischen den Haltestellen Gerhardstraße und Drachenseestraße durch den Brudermühltunnel umgeleitet. Alle Haltestellen in diesem Abschnitt entfallen. Die Haltestelle Heckenstallerstraße kann in Richtung Münchner Freiheit bedient werden. Der CityRing 58/68 fährt von circa 9:30 bis circa 18 Uhr nur im Abschnitt Kapuzinerplatz – Silberhornstraße – Ostbahnhof – Prinzregentenplatz – Giselastraße und wendet an der Münchner Freiheit. Der Abschnitt Georgenstraße – Universität – Hauptbahnhof – Goetheplatz entfällt.

fährt von circa 9:30 bis circa 18 Uhr nur im Abschnitt Kapuzinerplatz – Silberhornstraße – Ostbahnhof – Prinzregentenplatz – Giselastraße und wendet an der Münchner Freiheit. Der Abschnitt Georgenstraße – Universität – Hauptbahnhof – Goetheplatz entfällt. Der Bus 62 wird unterbrochen und fährt nur in den Abschnitten Rotkreuzplatz – Heimeranplatz und Ostbahnhof – Tumblingerstraße. Der Abschnitt Hansastraße – Poccistraße entfällt.

wird unterbrochen und fährt nur in den Abschnitten Rotkreuzplatz – Heimeranplatz und Ostbahnhof – Tumblingerstraße. Der Abschnitt Hansastraße – Poccistraße entfällt. Der Bus 63 wird nur am Sonntag, 14. August, zwischen den Haltestellen Kistlerhofstraße und Züricher Straße umgeleitet. Der Abschnitt Leutstettener Straße – Staffelseestraße entfällt. Am Sonntag, 21. August, fährt der Bus 63 regulär.

wird nur am Sonntag, 14. August, zwischen den Haltestellen Kistlerhofstraße und Züricher Straße umgeleitet. Der Abschnitt Leutstettener Straße – Staffelseestraße entfällt. Am Sonntag, 21. August, fährt der Bus 63 regulär. Der MVG-Museenlinie 100 wird von circa 9:30 bis circa 18 Uhr komplett eingestellt.

wird von circa 9:30 bis circa 18 Uhr komplett eingestellt. Der Bus 132 wird unterbrochen und fährt nur in den Abschnitten Forstenrieder Allee – Johann-Clanze-Straße (mit Wende über den Partnachplatz) und Marienplatz – Implerstraße. Der Abschnitt Harras – Senserstraße entfällt. Die Strecke Forstenrieder Park – Kriegelsteiner Straße kann nur am 14. August nicht bedient werden. Am 21. August kann der Bus 132 im westlichen Abschnitt zwischen Forstenrieder Park und Johann-Clanze-Straße fahren.

wird unterbrochen und fährt nur in den Abschnitten Forstenrieder Allee – Johann-Clanze-Straße (mit Wende über den Partnachplatz) und Marienplatz – Implerstraße. Der Abschnitt Harras – Senserstraße entfällt. Die Strecke Forstenrieder Park – Kriegelsteiner Straße kann nur am 14. August nicht bedient werden. Am 21. August kann der Bus 132 im westlichen Abschnitt zwischen Forstenrieder Park und Johann-Clanze-Straße fahren. Der Bus 134 fährt von circa 9:30 bis circa 12:45 und von circa 14:45 bis circa 18 Uhr nur im Abschnitt Fürstenried West – Schwanthalerhöhe und wendet dort über die Haltestellen der Linie 63 am Heimeranplatz. Der Abschnitt Alter Messeplatz – Theresienhöhe entfällt. Von circa 12:45 Uhr bis circa 14:45 wird die Linie komplett eingestellt

fährt von circa 9:30 bis circa 12:45 und von circa 14:45 bis circa 18 Uhr nur im Abschnitt Fürstenried West – Schwanthalerhöhe und wendet dort über die Haltestellen der Linie 63 am Heimeranplatz. Der Abschnitt Alter Messeplatz – Theresienhöhe entfällt. Von circa 12:45 Uhr bis circa 14:45 wird die Linie komplett eingestellt Der Bus 135 wird von circa 12:45 Uhr bis circa 14:45 Uhr komplett eingestellt.

wird von circa 12:45 Uhr bis circa 14:45 Uhr komplett eingestellt. Der Bus 136 wird am Sonntag, 14. August, von circa 12:45 Uhr bis circa 14:45 Uhr komplett eingestellt. Am Sonntag, 21. August, fährt der Bus von circa 12:45 Uhr bis circa 14:45 Uhr nur im Abschnitt Wolfratshauser Straße – Hofbrunnstraße. Der Abschnitt Allescherstraße – Solln Bf. entfällt.

wird am Sonntag, 14. August, von circa 12:45 Uhr bis circa 14:45 Uhr komplett eingestellt. Am Sonntag, 21. August, fährt der Bus von circa 12:45 Uhr bis circa 14:45 Uhr nur im Abschnitt Wolfratshauser Straße – Hofbrunnstraße. Der Abschnitt Allescherstraße – Solln Bf. entfällt. Der Bus 153 fährt an beiden Tagen von circa 9:30 bis circa 18 Uhr nur im Abschnitt Giesing Bf. – Schellingstraße. Der Abschnitt Türkenstraße – Odeonsplatz entfällt.

fährt an beiden Tagen von circa 9:30 bis circa 18 Uhr nur im Abschnitt Giesing Bf. – Schellingstraße. Der Abschnitt Türkenstraße – Odeonsplatz entfällt. Der Bus 154 wird an beiden Tagen von circa 9:30 bis circa 18 Uhr zwischen den Haltestellen Giselastraße und Schellingstraße umgeleitet. Der Abschnitt Georgenstraße – Türkenstraße entfällt.

Am Montag, 15. August, kommt es wegen eines Marathons zu Einschränkungen. Die Umleitungen der Buslinien gelten von Betriebsbeginn bis circa 19:30 Uhr. Die Änderungen der Tramlinien sind von circa 09:30 Uhr bis circa 17:30 Uhr wirksam:

Die Tram 16 fährt nur im Abschnitt Romanplatz – Sendlinger Tor. Der Abschnitt Müllerstraße – St. Emmeram kann nicht bedient werden.

fährt nur im Abschnitt Romanplatz – Sendlinger Tor. Der Abschnitt Müllerstraße – St. Emmeram kann nicht bedient werden. Die Tram 19 wird unterbrochen und fährt nur im Abschnitt Pasing – Hauptbahnhof sowie im Abschnitt Berg am Laim – Maxmonument.

wird unterbrochen und fährt nur im Abschnitt Pasing – Hauptbahnhof sowie im Abschnitt Berg am Laim – Maxmonument. Bei der Tram 20 entfällt die Haltestelle Karlsplatz (Stachus).

entfällt die Haltestelle Karlsplatz (Stachus). Die Tram 21 wird unterbrochen und fährt nur im Abschnitt Westfriedhof – Karlsplatz (Stachus) sowie im Abschnitt St.-Veit-Straße – Max-Weber-Platz.

wird unterbrochen und fährt nur im Abschnitt Westfriedhof – Karlsplatz (Stachus) sowie im Abschnitt St.-Veit-Straße – Max-Weber-Platz. Der Bus 52 fährt verkürzt und wird vom Tierpark kommend ab der Haltestelle Mariahilfplatz über die Haltestellen der Linie 62 zum Ostbahnhof um-geleitet. Der Abschnitt Schweigerstraße – Sendlinger Tor entfällt.

fährt verkürzt und wird vom Tierpark kommend ab der Haltestelle Mariahilfplatz über die Haltestellen der Linie 62 zum Ostbahnhof um-geleitet. Der Abschnitt Schweigerstraße – Sendlinger Tor entfällt. Der Bus 54 wird zwischen den Haltestellen Herkomerplatz und Münchner Freiheit über den Isarring umgeleitet, wo die Haltestelle Dietlindenstraße der Linie 59 mitbedient wird. Der Abschnitt Mauerkircherstraße – Hohenzollernstraße entfällt.

wird zwischen den Haltestellen Herkomerplatz und Münchner Freiheit über den Isarring umgeleitet, wo die Haltestelle Dietlindenstraße der Linie 59 mitbedient wird. Der Abschnitt Mauerkircherstraße – Hohenzollernstraße entfällt. Der CityRing 58/68 fährt nur im Abschnitt Kapuzinerplatz – Silberhornstraße – Ostbahnhof – Prinzregentenplatz – Herkomerplatz. Der Abschnitt Mauerkircherstraße – Giselastraße – Universität – Hauptbahnhof – Goetheplatz entfällt.

fährt nur im Abschnitt Kapuzinerplatz – Silberhornstraße – Ostbahnhof – Prinzregentenplatz – Herkomerplatz. Der Abschnitt Mauerkircherstraße – Giselastraße – Universität – Hauptbahnhof – Goetheplatz entfällt. Der Bus 6 2 fährt nur im Abschnitt Rotkreuzplatz – Sendlinger Tor. Der Abschnitt St.-Jakobs-Platz – Ostbahnhof entfällt.

2 fährt nur im Abschnitt Rotkreuzplatz – Sendlinger Tor. Der Abschnitt St.-Jakobs-Platz – Ostbahnhof entfällt. Die MVG-Museenlinie 100 wird komplett eingestellt.

wird komplett eingestellt. Der Bus 132 fährt nur im Abschnitt Forstenrieder Park – Baldeplatz. Der Abschnitt Klenzestraße – Marienplatz entfällt.

fährt nur im Abschnitt Forstenrieder Park – Baldeplatz. Der Abschnitt Klenzestraße – Marienplatz entfällt. Der Bus 153 fährt nur im Abschnitt Giesing Bf. – Schellingstraße. Der Abschnitt Türkenstraße – Odeonsplatz entfällt.

fährt nur im Abschnitt Giesing Bf. – Schellingstraße. Der Abschnitt Türkenstraße – Odeonsplatz entfällt. Der Bus 154 wird zwischen den Haltestellen Arabellastraße und Nordbad umgeleitet. Er folgt im Abschnitt Herzogpark – Nordbad dem Weg der Linie 59, mit der Ausnahme, dass er die Haltestelle Potsdamer Straße auslässt. Der Abschnitt Winzererstraße – Effnerplatz entfällt.

Am Dienstag, 16. August, sowie am Samstag, 20. August, kommt es wegen eines Geh-Wettbewerbs jeweils von circa 5:30 Uhr bis circa 14 Uhr zu folgenden Einschränkungen:

Der CityRing 58/68 wird zwischen der Haltestelle Giselastraße und den Haltestellen Technische Universität (58) beziehungsweise Pinakotheken (68) über die Leopoldstraße umgeleitet. Der Abschnitt Georgenstraße – Pinakotheken (58) beziehungsweise Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst (68) entfällt.

wird zwischen der Haltestelle Giselastraße und den Haltestellen Technische Universität (58) beziehungsweise Pinakotheken (68) über die Leopoldstraße umgeleitet. Der Abschnitt Georgenstraße – Pinakotheken (58) beziehungsweise Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst (68) entfällt. Die MVG-Museenlinie 100 wird in Richtung Hauptbahnhof Nord zwischen den Haltestellen Königinstraße und Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst beziehungsweise in Richtung Ostbahnhof zwischen den Haltestellen Pinakotheken und Nationalmuseum durch den Altstadtring-Tunnel umgeleitet. Die Haltestellen Von-der-Thann-Straße, Odeonsplatz, Amalienstraße, Oskar-von-Miller-Ring sowie Nationalmuseum (in Richtung Ostbahnhof) entfallen.

wird in Richtung Hauptbahnhof Nord zwischen den Haltestellen Königinstraße und Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst beziehungsweise in Richtung Ostbahnhof zwischen den Haltestellen Pinakotheken und Nationalmuseum durch den Altstadtring-Tunnel umgeleitet. Die Haltestellen Von-der-Thann-Straße, Odeonsplatz, Amalienstraße, Oskar-von-Miller-Ring sowie Nationalmuseum (in Richtung Ostbahnhof) entfallen. Der Bus 153 fährt nur im Abschnitt Giesing Bf. – Schellingstraße. Der Abschnitt Türkenstraße – Odeonsplatz entfällt.

fährt nur im Abschnitt Giesing Bf. – Schellingstraße. Der Abschnitt Türkenstraße – Odeonsplatz entfällt. Der Bus 154 wird zwischen den Haltestellen Giselastraße und Schellingstraße umgeleitet. Der Abschnitt Georgenstraße – Türkenstraße entfällt.

European Championships in München: Zusätzliche Informationen für Fahrgäste

Hinweise zu den einzelnen Wettbewerben sowie zur Erreichbarkeit der verschiedenen Veranstaltungsorte mit dem ÖPNV gibt es unter mvg.de/ecm2022. Die Tickets für die Sportveranstaltungen gelten gleichzeitig als Fahrschein für Bus und Bahn.

Die Fahrgäste werden unter anderem mit Aushängen und Tickertexten an den Haltestellen über die Änderungen informiert. Alle Informationen zu Betriebsänderungen sind außerdem auf mvg.de sowie in der App „MVG Fahrinfo München“ abrufbar.

