European Championships 2022 in München: Alle Infos zum Opening-Event und den Wettkämpfen

Von: Jonas Hönle

Die European Championships 2022 finden vom 11. bis 21 August in München statt. © Sven Hoppe/dpa

Im August finden die European Championships 2022 in München statt. Alle Infos zu den Wettkämpfen der neun Sportarten und dem Opening-Event mit Marteria und Moop Mama...

Die European Championships 2022 in München sind das größte Sportereignis seit den Olympischen Sommerspielen 1972. Bei dem Event vom 11. bis 21 August treten rund 4.700 Athleten in neun verschiedenen Sportarten im Kampf um die Europameisterschaft an.

Begleitend findet auch das kostenfreie Festival „The Roofs“ statt.

Die Wettkämpfe der European Championships 2022 in München

In den Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen stehen insgesamt 177 Entscheidungen um Medaillen an. Austragungsorte sind der Olympiapark, der Königsplatz, die Olympia-Regattaanlage, die Rudi-Sedlmayer-Halle und das Münchner Umland. Auch bei den Tickets gibt es Besonderheiten.

Beachvolleyball am Königsplatz Datum: 15. - 21. August 2022 Ort: Königsplatz Athleten: 128 Medaillenentscheidungen: 2 Die Infos zum Zeitplan der Spiele und Tickets.

Kanu-Rennsport an der Olympia-Regattaanlage München Datum: 18. - 21. August 2022 Ort: Olympia-Regattaanlage München Athleten: 675 Medaillenentscheidungen: 41 Die Infos zum Zeitplan der Spiele und Tickets.

Klettern am Königsplatz Datum: 11. - 18. August 2022 Ort: Königsplatz Athleten: 300 Medaillenentscheidungen: 8 Die Infos zum Zeitplan der Spiele und Tickets.

Leichtathletik Datum: 15. - 21. August 2022 Orte: Olympiastadion, Münchner Innenstadt Athleten: 1.500 Medaillenentscheidungen: 50 Die Infos zum Zeitplan der Spiele und Tickets.

Die 800-Meter-Läuferin Christina Hering im Interview über die Heim-EM in München als emotionales Highlight.

Tischtennis in der Rudi-Sedlmayer-Halle Datum: 13. - 21. August 2022 Ort: Rudi-Sedlmayer-Halle Athleten: 260 Medaillenentscheidungen: 5 Die Infos zum Zeitplan der Spiele und Tickets.

Die Rudi-Sedlmayer-Halle (Audi Dome) in München wird 50: Zur Feier des Jubiläums hat Hallo einen Rundgang durch die Halle und ihre Geschichte gemacht.

Rudern an der Regattaanlage Datum: 11. - 14. August 2022 Ort: Olympia-Regattaanlage München Athleten: 660 Medaillenentscheidungen: 24 Die Infos zum Zeitplan der Spiele und Tickets.

Oliver Zeidler ist Welt- und Europameister im Rudern und will bei den anstehenden European Championships auch gewinnen. Der Münchner über Olympia, Heimvorteil und seinen berühmten Opa.

Turnen in der Olympiahalle Datum: 11. - 21. August 2022



Ort: Olympiahalle Athleten: 307 Nationen: 36 Medaillenentscheidungen: 14 Die Infos zum Zeitplan der Spiele und Tickets.

Radsport Datum: 11. - 21. August 2022 Orte: Messe München, Olympiapark, Murnau a. Staffelsee, Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck Athleten: 770 Medaillenentscheidungen: 30 Die Infos zum Zeitplan der Spiele und Tickets.

Triathlon im Olympiapark Datum: 12. - 14. August 2022 Ort: Olympiapark Athleten: 228 Medaillenentscheidungen: 3 Die Infos zum Zeitplan der Spiele und Tickets.

Der Zeitplan der Medaillenvergabe bei den European Championships 2022 in München. © European Championships

Marteria und Moop Mama beim Opening der European Championships 2022 in München

Bereits am 10. August werden die European Championships mit dem großen Opening-Event im Olympiapark eröffnet. Dabei sorgen auch die Headliner wie Rap-Star Marteria und die zehnköpfige Brassband Moop Mama für Stimmung.

Das Opening wird dabei in drei Phasen unterteilt:

Träumerische Ruhe (ab 18.30 Uhr): Walking Acts, (Licht-)Installationen und Bands stimmen die Besucher auf das Event ein.

Walking Acts, (Licht-)Installationen und Bands stimmen die Besucher auf das Event ein. Erwachen (ab 19.30 Uhr): Dynamische Musik belebt das Programm auf den Bühnen, Dundu-Puppen und Stelzenläuferinnen streifen durch den Olympiapark. Als Höhepunkt heizt Rapper Marteria und dann die Münchner Brassband Moop Mama die Stimmung ein. Auch ein weiteres musikalische Highlight ist angekündigt.

Dynamische Musik belebt das Programm auf den Bühnen, Dundu-Puppen und Stelzenläuferinnen streifen durch den Olympiapark. Als Höhepunkt heizt Rapper Marteria und dann die Münchner Brassband Moop Mama die Stimmung ein. Auch ein weiteres musikalische Highlight ist angekündigt. Leuchtendes Leben (Abschluss): Große Lichtshow - Leuchtende Bäume ragen in den Nachthimmel, verschiedene Illuminationen tauchen den Olympiapark in spezielle Atmosphäre und weitere Bands sorgen für den musikalischen Rahmen.

Parken während der European Championships

Während der European Championships sind die Parkharfe und das Parkdeck am Olympia Eissportzentrum bis einschließlich 23. August gesperrt.

In der Nähe des Olympiaparks ist das Parken in folgenden Parkhäusern begrenzt möglich:

Parkhaus Detmoldstraße : Detmoldstraße 1, 80935 München (ÖPNV Anbindung per Bus Linie 180, Max-Diamand-Straße)

: Detmoldstraße 1, 80935 München (ÖPNV Anbindung per Bus Linie 180, Max-Diamand-Straße) Parkhaus FIZ : Korrstraße 147, 80937 München (ÖPNV Anbindung per Bus Linie 180, Knorrstraße)

: Korrstraße 147, 80937 München (ÖPNV Anbindung per Bus Linie 180, Knorrstraße) Parkhaus Hufelandstraße Nord: Hufelandstraße 3, 80937 München (ÖPNV Anbindung per Bus Linie 180, Knorrstraße)

