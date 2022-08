European Championships und „The Roofs“-Festival in München ‒ Wettkämpfe und Musik-Acts am Freitag im Überblick

Von: Jonas Hönle

European Championships und „The Roofs“-Festival in München. © Angelika Warmuth/dpa

Welche Wettkämpfe und Medaillen-Entscheidungen der European Championships sowie Musik-Auftritte beim „The Roofs“-Festival am Freitag in München anstehen. Ein Überblick...

In neun Sportarten kämpfen 4700 Athleten bei den European Championships in München um 177 Medaillen. Auch am Freitag finden wieder zahlreiche Wettkämpfe und Musik-Auftritte beim kostenfreien „The Roofs“-Festival statt.

„The Roofs“-Festival in München während den European Championships am Freitag

Die Musik-Auftritte beim „The Roofs“-Festival am Freitag im Überblick:

14:00 - 16:00 Uhr: larry c (WUT) - Golden Beach Roof

15:15 - 15:45 Uhr: Daisy Dreams - Central Roof

16:00 - 18:00 Uhr: Zitrophren (WUT) - Golden Beach Roof

16:30 - 17:00 Uhr: Bayrisch zünftig bunt - Isargau / Trachtenverein Hinterskirchen - Central Roof

18:00 - 20:30 Uhr: Funky Francis (WUT) - Golden Beach Roof

18:30 - 23:00 Uhr: Freak de l‘Afrique - Creative Roof

19:30 - 20:15 Uhr: PNEMA - Heimat Roof

20:00 - 20:45 Uhr: LUNA - Central Roof

20:00 - 21:30 Uhr: Pho Queue - ulticolour Roof

20:45 - 21:45 Uhr: Adir Jan - Heimat Roof

21:15 - 22:00 Uhr: ELIF - Central Roof

Die Wettbewerbe der European Championships in München am Freitag im Überblick

Am Donnerstag treten die Athleten bei den Wettkämpfen den European Championships im Rudern, Triathlon, Klettern, BMX-Freestyle und Bahnrad-Sport an - Die Termine und Austragungsorte im Überblick:

BMX-Freestyle am Olympiaberg

15:30 Uhr Park Frauen Finale

Klettern am Königsplatz

12:00 Uhr Lead Männer Qualifikation

Lead Männer Qualifikation 13:00 Uhr Bouldern Frauen Qualifikation

Triathlon in der Olympia-Schwimmhalle

17:15 Uhr Einzelrennen Frauen - Medaillen-Entscheidung

Rudern an der Olympia-Regattaanlage

9:00 Uhr Frauen-Doppelzweier Halbfinale A/B 1

Frauen-Doppelzweier Halbfinale A/B 1 9:06 Uhr Frauen-Doppelzweier Halbfinale A/B 2

Frauen-Doppelzweier Halbfinale A/B 2 9:12 Uhr Frauen-Zweier Hoffnungslauf 1

Frauen-Zweier Hoffnungslauf 1 9:18 Uhr Frauen-Vierer Hoffnungslauf 1

Frauen-Vierer Hoffnungslauf 1 9:24 Uhr Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer Bahnverteilungsrennen

Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer Bahnverteilungsrennen 9:30 Uhr Frauen-Doppelvierer Hoffnungslauf 1

Frauen-Doppelvierer Hoffnungslauf 1 9:36 Uhr Leichtgewichts-Frauen-Einer Hoffnungslauf 1

Leichtgewichts-Frauen-Einer Hoffnungslauf 1 9:42 Uhr Leichtgewichts-Frauen-Einer Hoffnungslauf 2

Leichtgewichts-Frauen-Einer Hoffnungslauf 2 9:48 Uhr Leichtgewichts-Männer-Einer Hoffnungslauf 1

Leichtgewichts-Männer-Einer Hoffnungslauf 1 9:54 Uhr Männer-Doppelzweier Hoffnungslauf 1

Männer-Doppelzweier Hoffnungslauf 1 10:00 Uhr Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier Hoffnungslauf 1

Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier Hoffnungslauf 1 10:06 Uhr Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier Hoffnungslauf 2

Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier Hoffnungslauf 2 10:12 Uhr Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier Hoffnungslauf 1

Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier Hoffnungslauf 1 10:18 Uhr Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier Hoffnungslauf 2

Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier Hoffnungslauf 2 10:24 Uhr Frauen-Einer Hoffnungslauf 1

Frauen-Einer Hoffnungslauf 1 10:36 Uhr Männer-Einer Hoffnungslauf 1

Männer-Einer Hoffnungslauf 1 10:42 Uhr Männer-Einer Hoffnungslauf 2

Männer-Einer Hoffnungslauf 2 10:48 Uhr PR1 Männer-Festsitz-Einer Hoffnungslauf 1

PR1 Männer-Festsitz-Einer Hoffnungslauf 1 10:56 Uhr Männer-Vierer Hoffnungslauf 1

Männer-Vierer Hoffnungslauf 1 11:02 Uhr Männer-Vierer Hoffnungslauf 2

Männer-Vierer Hoffnungslauf 2 11:08 Uhr Frauen-Achter mit Steuerfrau Hoffnungslauf 1 Abgesagt

Frauen-Achter mit Steuerfrau Hoffnungslauf 1 11:15 Uhr Männer-Zweier C-Finale

Männer-Zweier C-Finale 11:21 Uhr Männer-Doppelvierer C-Finale

Männer-Doppelvierer C-Finale 11:27 Uhr Männer-Zweier Halbfinale A/B 1

Männer-Zweier Halbfinale A/B 1 11:33 Uhr Männer-Zweier Halbfinale A/B 2

Männer-Zweier Halbfinale A/B 2 11:39 Uhr Männer-Doppelvierer Halbfinale A/B 1

Männer-Doppelvierer Halbfinale A/B 1 11:45 Uhr Männer-Doppelvierer Halbfinale A/B 2

Bahnrad-Sport an der Messe München

12:00 Uhr Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 1

Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 1 12:03 Uhr Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 2

Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 2 12:06 Uhr Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 3

Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 3 12:09 Uhr Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 4

Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 4 12:12 Uhr Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 5

Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 5 12:15 Uhr Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 6

Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 6 12:18 Uhr Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 7

Teamsprint Frauen Runde 1 - Lauf 7 12:22 Uhr Teamsprint Männer Runde 1 - Lauf 1

Teamsprint Männer Runde 1 - Lauf 1 12:25 Uhr Teamsprint Männer Runde 1 - Lauf 2

Teamsprint Männer Runde 1 - Lauf 2 12:28 Uhr Teamsprint Männer Runde 1 - Lauf 3

Teamsprint Männer Runde 1 - Lauf 3 12:31 Uhr Teamsprint Männer Runde 1 - Lauf 4

Teamsprint Männer Runde 1 - Lauf 4 12:34 Uhr Mannschaftsverfolgung Frauen Runde 1 - Lauf 1

Mannschaftsverfolgung Frauen Runde 1 - Lauf 1 12:41 Uhr Mannschaftsverfolgung Frauen Runde 1 - Lauf 2

Mannschaftsverfolgung Frauen Runde 1 - Lauf 2 12:48 Uhr Mannschaftsverfolgung Frauen Runde 1 - Lauf 3

Mannschaftsverfolgung Frauen Runde 1 - Lauf 3 12:55 Uhr Mannschaftsverfolgung Frauen Runde 1 - Lauf 4

Mannschaftsverfolgung Frauen Runde 1 - Lauf 4 13:03 Uhr Mannschaftsverfolgung Männer Runde 1 - Lauf 1

Mannschaftsverfolgung Männer Runde 1 - Lauf 1 13:10 Uhr Mannschaftsverfolgung Männer Runde 1 - Lauf 2

Mannschaftsverfolgung Männer Runde 1 - Lauf 2 13:17 Uhr Mannschaftsverfolgung Männer Runde 1 - Lauf 3

Mannschaftsverfolgung Männer Runde 1 - Lauf 3 13:24 Uhr Mannschaftsverfolgung Männer Runde 1 - Lauf 4

Mannschaftsverfolgung Männer Runde 1 - Lauf 4 16:30 Uhr Mannschaftsverfolgung Frauen Finale - Medaillen-Entscheidung um Bronze

Mannschaftsverfolgung Frauen Finale - um Bronze 16:37 Uhr Mannschaftsverfolgung Frauen Finale - Medaillen-Entscheidung um Gold

Mannschaftsverfolgung Frauen Finale - um Gold 16:44 Uhr Mannschaftsverfolgung Männer Finale - Medaillen-Entscheidung um Bronze

Mannschaftsverfolgung Männer Finale - um Bronze 16:51 Uhr Mannschaftsverfolgung Männer Finale - Medaillen-Entscheidung um Gold

Mannschaftsverfolgung Männer Finale - um Gold 17:18 Uhr Teamsprint Frauen Finale - Medaillen-Entscheidung um Bronze

Teamsprint Frauen Finale - um Bronze 17:21 Uhr Teamsprint Frauen Finale - Medaillen-Entscheidung um Gold

Teamsprint Frauen Finale - um Gold 17:24 Uhr Teamsprint Männer Finale - Medaillen-Entscheidung um Bronze

Teamsprint Männer Finale - um Bronze 17:27 Uhr Teamsprint Männer Finale - Medaillen-Entscheidung um Gold

Teamsprint Männer Finale - um Gold 17:38 Uhr Scratch 10km Frauen Finale

Scratch 10km Frauen 18:04 Uhr Punktefahren 40km Männer Finale

