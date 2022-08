European Championships und „The Roofs“-Festival in München ‒ Wettbewerbe und Musik-Acts am Montag im Überblick

Wo um Medaillen gekämpft wird...

© Marius Becker/dpa

Welche Medaillen-Entscheidungen bei den Wettbewerben der European Championships in München anstehen und die Musik-Auftritte beim „The Roofs“-Festival...

Die European Championships in München finden vom 11. bis 21. August statt. Am Montag kämpfen die Athleten in den Sportarten Bahnradsport, Beachvolleyball, Klettern, Leichtathletik und Tischtennis um Medaillen.

Bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) kommt es wegen den Wettkämpfen zu Einschränkungen bei Bus und Tram.

Musik beim „The Roofs“-Festival am Montag

Während den European Championships in München findet auch das „The Roofs“-Festival mit insgesamt elf Erlebniswelten statt - bei freiem Eintritt. Die Musik-Acts am Montag im Überblick...

12:45 - 13:15 Uhr - Bayrisch zünftig bunt - Gauverband I / Gebiet Inn-Salzach - Central Roof

- Bayrisch zünftig bunt - Gauverband I / Gebiet Inn-Salzach - Central Roof 13:30 - 14:00 Uhr - Cellz - Central Roof

- Cellz - Central Roof 14:00 - 17:00 Uhr - Funky Francis - Creative Roof

- Funky Francis - Creative Roof 14:00 - 17:00 Uhr - Esther Adam - Creative Roof

- Esther Adam - Creative Roof 15:00 - 18:00 Uhr - Red Bull Dance Your Style National Qualifier Süd - Central Roof

- Red Bull Dance Your Style National Qualifier Süd - Central Roof 17:30 - 18:30 Uhr - MOON MATES - Creative Roof

- MOON MATES - Creative Roof 18:30 - 22:45 Uhr - Jam Session - Capri Roof

- Jam Session - Capri Roof 19:00 - 20:00 Uhr - Elena Rud - Creative Roof

- Elena Rud - Creative Roof 19:00 - 22:00 Uhr - Red Bull Afer-Show-Party mit Josi Miller - Central Roof

- Red Bull Afer-Show-Party mit Josi Miller - Central Roof 19:15 - 19:45 Uhr - RiA Reiser - erlebe.bayern Festival - Heimat Roof

- RiA Reiser - erlebe.bayern Festival - Heimat Roof 20:15 - 21:45 Uhr - Loisach Marci - erlebe.bayern Festival - Heimat Roof

- Loisach Marci - erlebe.bayern Festival - Heimat Roof 20:30 - 21:30 Uhr - MOLA - Creative Roof

- MOLA - Creative Roof 21:30 - 23:00 Uhr - DJ Miroslove - Creative Roof

European Championships in München - Die Wettbewerbe am Montag im Überblick

Die Wettkämpfe der European Championships an der Messe München, am Königsplatz in der Olympiahalle und der Rudi-Sedlmayer-Halle und am Montag im Überblick:

Bahnradsport an der Messe München

12:00 Uhr Omnium Männer Qualifikation - Punktefahren - Lauf 1

Omnium Männer Qualifikation - Punktefahren - Lauf 1 12:10 Uhr Omnium Männer Qualifikation - Punktefahren - Lauf 2

Omnium Männer Qualifikation - Punktefahren - Lauf 2 13:00 Uhr Zeitfahren 1km Männer Qualifikation

Zeitfahren 1km Männer Qualifikation 13:30 Uhr Omnium Frauen Rennen 1/4 - Scratch 7,6km

Omnium Frauen Rennen 1/4 - Scratch 7,6km 13:45 Uhr Omnium Männer Rennen 1/4 - Scratch 10km

Omnium Männer Rennen 1/4 - Scratch 10km 15:45 Uhr Sprint Frauen Halbfinale - Lauf 1

Sprint Frauen Halbfinale - Lauf 1 15:53 Uhr Omnium Frauen Rennen 2/4 - Temporennen 7,6km

Omnium Frauen Rennen 2/4 - Temporennen 7,6km 16:10 Uhr Sprint Frauen Halbfinale - Lauf 2

Sprint Frauen Halbfinale - Lauf 2 16:18 Uhr Omnium Männer Rennen 2/4 - Temporennen 10km

Omnium Männer Rennen 2/4 - Temporennen 10km 16:35 Uhr Sprint Frauen Halbfinale - Entscheidungslauf

Sprint Frauen Halbfinale - Entscheidungslauf 16:41 Uhr Zeitfahren 1km Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Zeitfahren 1km Männer Finale ( ) 17:05 Uhr Omnium Frauen Rennen 3/4 - Ausscheidungsfahren

Omnium Frauen Rennen 3/4 - Ausscheidungsfahren 17:25 Uhr Sprint Frauen Finale - Lauf 1

Sprint Frauen Finale - Lauf 1 17:41 Uhr Omnium Männer Rennen 3/4 - Ausscheidungsfahren

Omnium Männer Rennen 3/4 - Ausscheidungsfahren 18:01 Uhr Sprint Frauen Finale - Lauf 2 ( Medaillen-Entscheidung )

Sprint Frauen Finale - Lauf 2 ( ) 18:09 Uhr Omnium Frauen Rennen 4/4 - Punktefahren 20km ( Medaillen-Entscheidung )

Omnium Frauen Rennen 4/4 - Punktefahren 20km ( ) 18:41 Uhr Sprint Frauen Finale - Entscheidungslauf

Sprint Frauen Finale - Entscheidungslauf 18:45 Uhr Omnium Männer Rennen 4/4 - Punktefahren 25km (Medaillen-Entscheidung)

Beachvolleyball am Königsplatz

17:15 Uhr - Gruppenphase Frauen - Gruppe A ( GER) MÜLLER/TILLMANN vs. ( FRA) VIEIRA/CHAMEREAU

Gruppenphase Frauen - Gruppe A ( MÜLLER/TILLMANN vs. ( VIEIRA/CHAMEREAU 18:30 Uhr - Gruppenphase Frauen - Gruppe A ( FIN) AHTIAINEN/PRIHTI vs. ( ESP) ÁLVAREZ M/MORENO

Gruppenphase Frauen - Gruppe A ( AHTIAINEN/PRIHTI vs. ( ÁLVAREZ M/MORENO 20:00 Uhr - Gruppenphase Frauen - Gruppe G ( GER) LABOUREUR/SCHULZ vs. ( AUT) KLINGER, D./KLINGER, R.

Gruppenphase Frauen - Gruppe G ( LABOUREUR/SCHULZ vs. ( KLINGER, D./KLINGER, R. 21:00 Uhr - Gruppenphase Frauen - Gruppe G (ITA) SCAMPOLI/BIANCHIN vs. (SLO) KOTNIK/LOVSIN, T.

Dank ARD und ZDF können Sportbegeisterte die Wettkämpfe der European Championships 2022 in München im Fernsehen und per Livestream verfolgen.

Leichtathletik im Olympiastadion und der Marathon-Strecke

10:00 Uhr Kugelstoßen Männer Qualifikation - Gruppe A

Kugelstoßen Männer Qualifikation - Gruppe A 10:00 Uhr Kugelstoßen Männer Qualifikation - Gruppe B

Kugelstoßen Männer Qualifikation - Gruppe B 10:05 Uhr Zehnkampf Männer - 100m - Lauf 1

Zehnkampf Männer - 100m - Lauf 1 10:12 Uhr Zehnkampf Männer - 100m - Lauf 2

Zehnkampf Männer - 100m - Lauf 2 10:19 Uhr Zehnkampf Männer - 100m - Lauf 3

Zehnkampf Männer - 100m - Lauf 3 10:25 Uhr Stabhochsprung Frauen Qualifikation - Gruppe A

Stabhochsprung Frauen Qualifikation - Gruppe A 10:25 Uhr Stabhochsprung Frauen Qualifikation - Gruppe B

Stabhochsprung Frauen Qualifikation - Gruppe B 10:30 Marathon Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung ) (die Marathonstrecke)

Marathon Frauen Finale ( ) (die Marathonstrecke) 10:40 Uhr 100m Männer Vorläufe - Lauf 1

100m Männer Vorläufe - Lauf 1 10:48 Uhr 100m Männer Vorläufe - Lauf 2

100m Männer Vorläufe - Lauf 2 10:50 Uhr Zehnkampf Männer Weitsprung Gruppe A

Zehnkampf Männer Weitsprung Gruppe A 10:50 Uhr Zehnkampf Männer Weitsprung Gruppe B

Zehnkampf Männer Weitsprung Gruppe B 10:56 Uhr 100m Männer Vorläufe - Lauf 3

100m Männer Vorläufe - Lauf 3 11:05 Uhr 100m Frauen Vorläufe - Lauf 1

100m Frauen Vorläufe - Lauf 1 11:13 Uhr 100m Frauen Vorläufe - Lauf 2

100m Frauen Vorläufe - Lauf 2 11:20 Uhr Kugelstoßen Frauen Qualifikation - Gruppe A

Kugelstoßen Frauen Qualifikation - Gruppe A 11:20 Uhr Kugelstoßen Frauen Qualifikation - Gruppe B

Kugelstoßen Frauen Qualifikation - Gruppe B 11:21 Uhr 100m Frauen Vorläufe - Lauf 3

100m Frauen Vorläufe - Lauf 3 11:30 Uhr Marathon Männer Finale Marathonstrecke ( Medaillen-Entscheidung ) (die Marathonstrecke)

Marathon Männer Finale Marathonstrecke ( ) (die Marathonstrecke) 12:10 Uhr Weitsprung Männer Qualifikation - Gruppe A

Weitsprung Männer Qualifikation - Gruppe A 12:10 Uhr Weitsprung Männer Qualifikation - Gruppe B

Weitsprung Männer Qualifikation - Gruppe B 12:40 Uhr Zehnkampf Männer Kugelstoßen - Gruppe A

Zehnkampf Männer Kugelstoßen - Gruppe A 12:40 Uhr Zehnkampf Männer Kugelstoßen - Gruppe B

Zehnkampf Männer Kugelstoßen - Gruppe B 18:15 Uhr Diskuswurf Frauen Qualifikation - Gruppe A

Diskuswurf Frauen Qualifikation - Gruppe A 18:30 Uhr Zehnkampf Männer Hochsprung - Gruppe A

Zehnkampf Männer Hochsprung - Gruppe A 18:30 Uhr Zehnkampf Männer Hochsprung - Gruppe B

Zehnkampf Männer Hochsprung - Gruppe B 19:00 Uhr 400m Männer Vorläufe - Lauf 1

400m Männer Vorläufe - Lauf 1 19:08 Uhr 400m Männer Vorläufe - Lauf 2

400m Männer Vorläufe - Lauf 2 19:16 Uhr 400m Männer Vorläufe - Lauf 3

400m Männer Vorläufe - Lauf 3 19:24 Uhr 400m Männer Vorläufe - Lauf 4

400m Männer Vorläufe - Lauf 4 19:25 Uhr Diskuswurf Frauen Qualifikation - Gruppe B

Diskuswurf Frauen Qualifikation - Gruppe B 19:35 Uhr 400m Frauen Vorläufe - Lauf 1

400m Frauen Vorläufe - Lauf 1 19:44 Uhr 400m Frauen Vorläufe - Lauf 2

400m Frauen Vorläufe - Lauf 2 19:53 Uhr 400m Frauen Vorläufe - Lauf 3

400m Frauen Vorläufe - Lauf 3 20:05 Uhr Dreisprung Männer Qualifikation - Gruppe A

Dreisprung Männer Qualifikation - Gruppe A 20:05 Uhr Dreisprung Männer Qualifikation - Gruppe B

Dreisprung Männer Qualifikation - Gruppe B 20:15 Uhr 1500m Männer Vorläufe - Lauf 1

1500m Männer Vorläufe - Lauf 1 20:26 Uhr 1500m Männer Vorläufe - Lauf 2

1500m Männer Vorläufe - Lauf 2 20:38 Uhr Kugelstoßen Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Kugelstoßen Frauen Finale ( ) 20:58 Uhr Kugelstoßen Männer Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Kugelstoßen Männer Finale ( ) 21:15 Uhr Zehnkampf Männer 400m - Lauf 1

Zehnkampf Männer 400m - Lauf 1 21:22 Uhr Zehnkampf Männer 400m - Lauf 2 (Medaillen-Entscheidung)

Klettern am Königsplatz

14:00 Uhr Speed Frauen Qualifikation

Speed Frauen Qualifikation 14:30 Uhr Speed Männer Qualifikation

Speed Männer Qualifikation 15:30 Uhr Speed Frauen Finale ( Medaillen-Entscheidung )

Speed Frauen Finale ( ) 15:45 Uhr Speed Männer Finale (Medaillen-Entscheidung)

Tischtennis in der Rudi-Sedlmayer-Halle

9:30 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 8 ROU SIPOS Rares Alexandru - SVK KLAJBER Adam

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 8 SIPOS Rares Alexandru - KLAJBER Adam 9:30 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 2 BEL ALLEGRO Martin - SRB KARAKASEVIC Aleksandar

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 2 ALLEGRO Martin - KARAKASEVIC Aleksandar 9:30 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 7 ENG JARVIS Tom - LUX GLOD Eric

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 7 JARVIS Tom - GLOD Eric 9:30 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 1 CZE POLANSKY Tomas - NOR HAUG Borgar

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 1 POLANSKY Tomas - HAUG Borgar 9:30 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 5 POL KUBIK Maciej - SLO HRIBAR Peter

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 5 KUBIK Maciej - HRIBAR Peter 9:30 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 6 ITA STOYANOV Niagol - TUR GÜNDÜZ İbrahim

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 6 STOYANOV Niagol - GÜNDÜZ İbrahim 9:30 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 15 DEN ANDERSEN Martin Buch - GRL NIELSEN Ivik

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 15 ANDERSEN Martin Buch - NIELSEN Ivik 9:30 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 4 ENG WALKER Sam - TUR YİĞENLER Abdullah Talha

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 4 WALKER Sam - YİĞENLER Abdullah Talha 10:05 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 17 POL KULCZYCKI Samuel - HUN ANDRÁS Csaba

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 17 KULCZYCKI Samuel - ANDRÁS Csaba 10:05 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 13 ROU MOVILEANU Darius - DEN LIND Anders Von Lavergne-peguilhen

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 13 MOVILEANU Darius - LIND Anders Von Lavergne-peguilhen 10:05 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 11 UKR PRYSHCHEPA Ievgen - ESP CABALLERO Carlos

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 11 PRYSHCHEPA Ievgen - CABALLERO Carlos 10:05 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 9 AUT LEVENKO Andreas - SRB PETO Zsolt

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 9 LEVENKO Andreas - PETO Zsolt 10:05 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 10 BEL RASSENFOSSE Adrien - ISR ISRAELI Tal

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 10 RASSENFOSSE Adrien - ISRAELI Tal 10:05 Uh r Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 14 ITA BOBOCICA Mihai - POL REDZIMSKI Milosz

r Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 14 BOBOCICA Mihai - REDZIMSKI Milosz 10:05 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 14 LAT KOGANS Daniels - NOR FRØSETH Martin

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 14 KOGANS Daniels - FRØSETH Martin 10:05 Uh r Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 12 HUN MAJOROS János Bence - SVK ZELINKA Jakub

r Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 12 MAJOROS János Bence - ZELINKA Jakub 10:40 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 3 BEL NUYTINCK Cedric - DEN RASMUSSEN Tobias Kamph

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 3 NUYTINCK Cedric - RASMUSSEN Tobias Kamph 10:40 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 19 HUN SZUDI Ádám - FIN NAUMI Alex

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 19 SZUDI Ádám - NAUMI Alex 10:40 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 ROU CHIRITA Iulian - CRO KOJIC Frane Tomislav

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 CHIRITA Iulian - KOJIC Frane Tomislav 10:40 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 18 AUT SERDAROGLU David - CZE MARTINKO Jiri

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 18 SERDAROGLU David - MARTINKO Jiri 10:40 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 17 EST LIBENE Toomas - LTU ZEIMYS Kestutis

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 17 LIBENE Toomas - ZEIMYS Kestutis 10:40 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 BIH GUTIĆ Edin - MDA URSU Vladislav

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 GUTIĆ Edin - URSU Vladislav 10:40 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 18 BUL ALEXANDROV Teodor - KOS KARABAXHAK Fatih

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 18 ALEXANDROV Teodor - KARABAXHAK Fatih 10:40 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 19 CZE REITSPIES David - SMR GIARDI Federico

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 19 REITSPIES David - GIARDI Federico 11:15 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 16 SVK PISTEJ Lubomir - BEL LAMBIET Florent

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 16 PISTEJ Lubomir - LAMBIET Florent 11:15 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 20 AUT CHEN Alexander - ITA PICCOLIN Jordy

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 20 CHEN Alexander - PICCOLIN Jordy 11:15 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 GRE SGOUROPOULOS Ioannis - ROU IONESCU Eduard

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 SGOUROPOULOS Ioannis - IONESCU Eduard 11:15 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 CZE SIRUCEK Pavel - UKR ZHMUDENKO Yaroslav

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 SIRUCEK Pavel - ZHMUDENKO Yaroslav 11:15 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 BUL KRASTEV Petyo - EST SMIRNOV Aleksandr

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 KRASTEV Petyo - SMIRNOV Aleksandr 11:15 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 20 LAT REINHOLDS Arturs - MNE RADOVIĆ Filip

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 20 REINHOLDS Arturs - RADOVIĆ Filip 11:15 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 MKD MLADENOVSKI Filip - SMR MONGIUSTI Mattias

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 MLADENOVSKI Filip - MONGIUSTI Mattias 11:15 Uh r Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 16 GRE KONSTANTINOPOULOS Konstantinos - CYP YIANGOU Marios

r Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 16 KONSTANTINOPOULOS Konstantinos - YIANGOU Marios 11:50 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 15 SLO KOZUL Deni - LUX MLADENOVIC Luka

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 15 KOZUL Deni - MLADENOVIC Luka 11:50 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 HUN LAKATOS Tamás - SRB LEVAJAC Dimitrije

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 LAKATOS Tamás - LEVAJAC Dimitrije 11:50 Uhr Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 LTU NAVICKAS Ignas - MNE RADULOVIĆ Filip

Männer Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 NAVICKAS Ignas - RADULOVIĆ Filip 12:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 4 GER KAUFMANN Annett - GRE TERPOU Elisavet

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 4 KAUFMANN Annett - TERPOU Elisavet 12:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 2 SUI MORET Rachel - NED ERNST Emine

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 2 MORET Rachel - ERNST Emine 12:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 3 ROU DRAGOMAN Andreea - SRB VIGNJEVIC Dragana

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 3 DRAGOMAN Andreea - VIGNJEVIC Dragana 12:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 8 CRO JEGER Mateja - POL WEGRZYN Katarzyna

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 8 JEGER Mateja - WEGRZYN Katarzyna 12:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 5 SRB SURJAN Sabina - ITA MONFARDINI Gaia

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 5 SURJAN Sabina - MONFARDINI Gaia 12:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 6 ITA ARLIA Nicole - EST HANSON Reelica

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 6 ARLIA Nicole - HANSON Reelica 12:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 7 HUN HARTBRICH Leonie - LUX BARBOSA Ariel

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 7 HARTBRICH Leonie - BARBOSA Ariel 12:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 1 AUT SOLJA Amelie - SLO TOKIC Sara

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 1 SOLJA Amelie - TOKIC Sara 14:40 Uhr Mixed Doppel Halbfinale FRA LEBESSON / YUAN - SVK PISTEJ / BALAZOVA ( Medaillen-Entscheidung )

Mixed Doppel Halbfinale LEBESSON / YUAN - PISTEJ / BALAZOVA ( ) 15:25 Uhr Mixed Doppel Halbfinale AUT GARDOS / POLCANOVA - ROU IONESCU O. / SZOCS ( Medaillen-Entscheidung )

Mixed Doppel Halbfinale GARDOS / POLCANOVA - IONESCU O. / SZOCS ( ) 16:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 TUR YILMAZ Özge - GER SCHREINER Franziska

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 YILMAZ Özge - SCHREINER Franziska 16:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 14 ESP ZHANG Sofia Xuan - FRA GUISNEL Oceane

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 14 ZHANG Sofia Xuan - GUISNEL Oceane 16:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 17 BUL TRIFONOVA Polina - SLO STRAZAR Katarina

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 17 TRIFONOVA Polina - STRAZAR Katarina 16:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 13 CRO ARAPOVIC Hana - ROU PLAIAN Tania

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 13 ARAPOVIC Hana - PLAIAN Tania 16:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 16 FRA LUTZ Charlotte - UKR BILENKO Tetiana

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 16 LUTZ Charlotte - BILENKO Tetiana 16:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 10 CRO MALOBABIC Ivana - TUR KULAKÇEKEN Simay

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 10 MALOBABIC Ivana - KULAKÇEKEN Simay 16:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 11 ENG HO Tin-tin - POL WEGRZYN Anna

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 11 HO Tin-tin - WEGRZYN Anna 16:25 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 12 ITA VIVARELLI Debora - LUX GONDERINGER Tessy

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 12 VIVARELLI Debora - GONDERINGER Tessy 17:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 15 SVK LABOSOVA Ema - SWE MUSKANTOR Rebecca

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 15 LABOSOVA Ema - MUSKANTOR Rebecca 17:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 18 AUT MISCHEK Karoline - CZE BLASKOVA Zdena

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 18 MISCHEK Karoline - BLASKOVA Zdena 17:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 HUN BÁLINT Bernadett - ROU CIOBANU Irina

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 BÁLINT Bernadett - CIOBANU Irina 17:00 Uh r Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 20 SLO TOFANT Ana - SVK PUCHOVANOVA Nikoleta

r Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 20 TOFANT Ana - PUCHOVANOVA Nikoleta 17:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 19 UKR BRATEYKO Solomiya - POR MATOS Inês

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 19 BRATEYKO Solomiya - MATOS Inês 17:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 LAT BOGDANOVA Baiba - MKD UCE-NIKOLOV Amelija

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 21 BOGDANOVA Baiba - UCE-NIKOLOV Amelija 17:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 GRE TOLIOU Aikaterini - POL PARTYKA Natalia

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 TOLIOU Aikaterini - PARTYKA Natalia 17:00 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 ESP MUNNE Mariona - BIH BIOGRADLIĆ Džana

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 22 MUNNE Mariona - BIOGRADLIĆ Džana 17:35 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 CZE TOMANOVSKA Katerina - SWE BERGAND Filippa

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 TOMANOVSKA Katerina - BERGAND Filippa 17:35 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 BIH GNJATIĆ Marija - MDA CHIRIACOVA Alexandra

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 23 GNJATIĆ Marija - CHIRIACOVA Alexandra 17:35 Uhr Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 9 NED MEN Shuohan - BEL DEGRAEF Margo

Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 9 MEN Shuohan - DEGRAEF Margo 17:35 Uh r Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 BIH MEŠETOVIĆ Harisa - KOS ZEQIRI Linda

r Frauen Einzel Gruppenphase - Gruppe 24 MEŠETOVIĆ Harisa - ZEQIRI Linda 19:20 Uhr Mixed Doppel Finale (Medaillen-Entscheidung)

