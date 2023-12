Nach Wasserschaden: Wohn-Gebäude in München muss evakuiert werden

Von: Benedikt Strobach

Drucken Teilen

Die Feuerwehr München musste ein Gebäude aufgrund eines Wasserschadens evakuieren. (Symbolbild) © dpa/Boris Roessler

Die Feuerwehr musste ein Gebäude in München nach einem Wasserschaden evakuieren. Es bestand Einsturzgefahr. Die Dauer der Sperrung ist nicht bekannt.

München / Haidhausen – Die Feuerwehr hat am frühen Sonntagmorgen ein Gebäude in München evakuieren müssen. Grund war ein massiver Wasserschaden – der sogar Einsturzgefahr verursachte.

+++ Nach Schnee-Chaos in München: S-Bahn-Betrieb auch am Montag eingeschränkt +++

Nach Wasserschaden: Feuerwehr muss Gebäude in München wegen Einsturzgefahr evakuieren – Dauer der Sperrung unklar

An dem Gebäude finden laut Bericht derzeit Sanierungsarbeiten am Dach statt, ein Notdach wurde aufgebracht. Durch dieses drang jedoch Wasser ein. Eine Bewohnerin aus dem Mehrparteienhaus meldete in der Nacht einen Wasseraustritt aus der Wand sowie aus der Decke aus der Wohnung über ihr.

+++ Trotz Schnee-Chaos: Tollwood-Winterfestival mit positiver Zwischenbilanz +++

Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde zur Einsatzstelle geschickt, um den Schaden zu begutachten. Die Einsatzkräfte stellten daraufhin eine mit Wasser vollgesaugte Zwischendecke fest und forderten einen Einsatzleitwagen zur Lagebeurteilung nach. Auch ein Statiker der Lokalbaukommission wurde alarmiert. Dies sei notwendig gewesen, da „es sich in dem Gebäude um sogenannte Fehlböden handelt“ und somit „hier ein enormes Gewicht auf die Zwischendecke“, komme, wie die Feuerwehr in ihrer Mitteilung erklärt.

+++ Tödlicher Unfall in München: Frau verunglückt auf vereister Straße am Westkreuz +++

Der Mitarbeiter der Lokalbaukommission schätzte die Situation des Gebäudes als potenziell einsturzgefährdet ein. Daraufhin mussten alle Bewohner notdürftig ein paar Sachen packen und das Mehrfamilienhaus verlassen.

+++ Verfolgungsjagd in München mit drei Verletzten: Polizei schnappt Fahrer nach Fluchtversuch +++

Für sie wurde ein Großraumrettungswagen zur Einsatzstelle alarmiert, welche einige der Betroffenen zur Bahnhofsmission brachte. Weitere Bewohner kamen privat bei Freunden oder Bekannten unter. Das Gebäude wurde bis zur weiteren Klärung und Trockenlegung erst einmal gesperrt. Zum Sachschaden sowie zur Dauer der Sperrung kann die Feuerwehr keine Aussage machen.

+++ Nach 1:5-Debakel in Frankfurt: Sportdirektor Freund sieht Einstellungsproblem beim FC Bayern München +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.