Exhibitionist belästigt Gruppe in München ‒ Polizei nimmt Mann fest

Von: Benedikt Strobach

Eine Streife der Münchner Polizei hat am Wochenende einen Exhibitionisten festgenommen, nachdem dieser eine Gruppe belästigt hatte. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Exhibitionist hat vier Personen in der Arnulfstraße belästigt. Er führte vor ihnen sexuelle Handlungen an sich durch. Die Polizei nahm ihn fest.

München / Neuhausen ‒ Die Münchner Polizei hat am Wochenende einen Exhibitionisten festgenommen. Der 35-Jährige hatte zuvor eine Gruppe von vier Personen in der Arnulfstraße belästigt.

Polizei nimmt Exhibitionisten in München fest ‒ Er hatte zuvor eine Gruppe belästigt

Der Vorfall ereignete sich laut Bericht am Samstagabend in der Arnulfstraße. Der 35-Jährige sei unvermittelt an die Gruppe herangetreten und habe sie angesprochen. Kurz darauf zog er seine Hose herunter und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Dabei suchte er laut Polizei Blickkontakt mit der Gruppe.

Eine Streife des Münchner Polizeipräsidiums, die sich in der Nähe befand, wurde auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Die Beamten konnten den 35-Jährigen noch vor Ort festnehmen.

Ein Ermittlungsrichter prüfe nun, ob der Mann in Haft kommen wird. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

