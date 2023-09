Exhibitionist belästigt drei Studentinnen im Englischen Garten ‒ Polizei München nimmt ihn fest

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Die Münchner Polizei hat einen Exhibitionisten festgenommen. Der Mann hatte zuvor drei Studentinnen belästigt. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Die Polizei hat am Dienstag einen Exhibitionisten festgenommen. Der Mann hatte zuvor drei Studentinnen im Englischen Garten in München belästigt.

München / Schwabing ‒ Die Münchner Polizei hat am Dienstagnachmittag einen Exhibitionisten im Englischen Garten festgenommen. Drei Studentinnen fühlten sich durch ihn belästigt. Der 37-Jährige wurde angezeigt.

München: Polizei nimmt Exhibitionisten im Englischen Garten fest ‒ dieser hatte zuvor drei Studentinnen belästigt

Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr. Der wohnsitzlose Mann führte demnach auf Höhe des Schwabinger Bachs „sexuelle Handlungen an sich aus“. Dadurch fühlten sich die drei Studentinnen (22 Jahre mit Wohnsitz in Freising, 25 Jahre mit Wohnsitz im Landkreis Würzburg und 26 Jahre mit Wohnsitz in Würzburg) belästigt.

Sie verständigten daher den Polizeinotruf 110. Die alarmierten Beamten konnten den 37-Jährigen noch am Ort des Vorfalls antreffen und festnehmen. Er wurde nach Ende der polizeilichen Sachbearbeitung entlassen und wegen der exhibitionistischen Handlungen angezeigt. Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.