Exhibitionist belästigt Frau in der Sauna ‒ Bademeister hält Tatverdächtigen fest, bis die Polizei eintrifft

Von: Jonas Hönle

Ein Exhibitionist belästigte eine Münchnerin in einer Schwimmbad-Sauna. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Ein Mann belästigte eine Münchnerin in einer Sauna. Bis die Polizei eintraf, hielt ein Bademeister den tatverdächtigen Exhibitionisten in dem Schwimmbad fest.

Die Polizei in München nahm am Sonntag einen 47-Jährigen nach exhibitionistischen Handlungen in einem Schwimmbad fest. Der Münchner hatte eine Frau in einer Sauna belästigt.

Nach Angaben des Polizeipräsidium befand sich die 40-jährige Münchnerin am Nachmittag allein in der Saunalandschaft in einem Pasinger Schwimmbad. Der Tatverdächtige nahm später gegenüber der Frau Platz.

Nach ersten Polizei-Ermittlungen vernahm die Münchnerin nach kurzer Zeit intensive Atemgeräusche und erkannte, dass der Mann an seinem Glied manipulierte.

Die Frau informierte daraufhin den Bademeister, der den 47-jährigen Tatverdächtigen vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Der Münchner wurde wegen exhibitionistischen Handlungen angezeigt und nach Aufnahme der Anzeige entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

