Belästigte Frauen reagieren genau richtig ‒ Polizei schnappt zwei Exhibitionisten in München

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Polizei München schnappt zwei Exhibitionisten, die Frauen belästigten. (Symbolbild) © dpa/Johannes Neudecker

Eine Münchnerin wurde in der U-Bahn von einem Exhibitionisten belästigt, eine andere im Olympiapark. Da beide Frauen richtig reagierten, kann die Polizei zwei Festnahmen melden.

Zwei Frauen wurden in München von Exhibitionisten belästigt. In einem Fall onanierte ein Mann vor einer 22-Jährigen Münchnerin in einer U-Bahn. Ein anderer Mann entblößte sein Geschlechtsteil vor einer Spaziergängerin im Olympiapark. Die Polizei meldet zwei Festnehmen.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Polizei München meldet Festnahme von Exhibitionisten - Mann onaniert vor Münchnerin in der U-Bahn

Eine 22-Jährige Münchnerin fuhr laut Polizeipräsidium am Freitagabend in der U2 Richtung Feldmoching, als ein ihr gegenübersitzender Mann Blickkontakt aufnahm und an seinem Glied manipulierte.

Als der Exhibitionist aus der U-Bahn ausstieg, folgte ihm die Frau bis zu seiner Wohnadresse und informierte währenddessen den Polizei-Notruf 110.

Dadurch kam es zur Festnahme des Mannes. Bei ihm handelt es sich um einen 62-Jährigen, der in München wohnhaft ist. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Polizei München schnappt Exhibitionisten - Mann entblößt Glied vor Frau im Olympiapark

Im zweiten Fall ging eine 64-jährige Münchnerin am Samstagmorgen im Olympiapark spazieren, als ein ihr unbekannter Mann plötzlich aus dem Gebüsch trat. Mit entblößtem und erigiertem Geschlechtsteil nahm er Blickkontakt zu der Frau auf.

Diese verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten den Exhibitionisten in unmittelbarer Tatortnähe an und nahmen ihn fest. Bei ihm handelt es sich um eine 39-Jährigen Wohnsitzlosen.

Er wird nun im Verlauf des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der dann über die weitere Haftfrage entscheiden wird.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.