Exhibitionistische Handlungen und Pfefferspray-Einsatz ‒ Polizei ermittelt nach Vorfall in Münchner Haus

Von: Jonas Hönle

Eine Frau besprühte einem Mann mit Pfefferspray, der vor ihr sexuelle Handlung an sich selbst durchgeführt haben soll. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

Die Polizei München kontrollierte einen Mann, der in München in einen Garten einstieg. Kurz darauf kam eine Frau aus dem Haus und besprühte ihn mit Pfefferspray.

München / Bogenhausen ‒ Nach einem Vorfall in einem Einfamilienhaus in München ermittelt die Polizei gegen einen Mann wegen exhibitionistischen Handlungen und gegen eine Frau wegen Körperverletzung.

Polizei München ermittelt wegen exhibitionistische Handlungen und Pfefferspray-Einsatz

Eine zivile Streife beobachtete am Mittwochvormittag einen Mann, der in den Garten des Hauses in Bogenhausen einstieg. Als die Polizisten ihn aufhielten und vor dem Anwesen kontrollierten, kam eine Hausbewohnerin hinzu. Die Frau sprühte dem Verdächtigen Pfefferspray ins Gesicht.

Gegenüber den Beamten erklärte sie, dass der 49-Jährige vor ihr sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen hatte. Die Streife nahmen den Verdächtigen daraufhin vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen die Kommissariate für Sexualdelikte und Gewaltdelikte der Münchner Kriminalpolizei.

