Explosion auf Baustelle in München ‒ Bauarbeiter schwer verletzt

Auf einer Baustelle in Berg am Laim ist heute ein Container explodiert. Die Feuerwehr München muss einen Bauarbeiter aus dem verformten Container befreien.

München / Berg am Laim ‒ Ein Baustellen-Container ist heute in der Levelingstraße in Berg am Laim explodiert. Laut Feuerwehr München wurde ein Bauarbeiter schwer verletzt.

Container geht auf Baustelle in München in die Luft ‒ Polizei ermittelt zur Ursache

Die Einsatzkräfte fanden in einem durch die Explosion stark verformten Baucontainer einen schwer verletzten 34-jährigen Bauarbeiter vor. Aus bislang unbekannter Ursache sollen sich die Gase in einem Lösungsmittel-Behälter in dem Container entzündet haben, was zu der Explosion führte.

Der Schwerverletzte wurde vor Ort umgehend versorgt und in eine Münchner Klinik transportiert. Ein weiterer Bauarbeiter, der während der Explosion neben dem Container stand, wurde ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen.

