Fahrplan-Wechsel im MVV-Gebiet: Die Neuerungen für Bus, Bahn und Tram im Überblick

Von: Kristina Beck

Im MVV-Gebiet kommen im kommenden einigen Änderungen auf Straße und Schiene. © Symbolbild: picture alliance/Fabian Nitschmann/dpa

Längere Trams, mehr U-Bahnen und häufigere S-Bahnen ‒ der Fahrplan-Wechsel im MVV bringt im Jahr 2023 einige Änderungen mit sich. Die Details...

München ‒ Zum alljährlichen Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember, tritt der Münchner Verkehrsverbund (MVV) an vielen Stellen mit seinem neuen Außenauftritt in Erscheinung ‒ etwa mit einheitlichen Aushang-Fahrplänen sowie mit Broschüren und Fahrplanheften im neuen Design.

Daneben gibt es auch wieder zahlreiche Änderungen bei den Verkehrsangeboten im Verbundraum.

Fahrplan-Wechsel 2023 beim MVV: Das sind die Änderungen bei Bus, Tram, U-Bahn und S-Bahn in München

Busse in München: Viele Zusatzhalte

ExpressBus X30 ‒ Zusatzstopp an Vollmannstraße

Linien 57 und 157 ‒ Zusatzstopp auch an der Annemarie-Renger-Straße im Neubaugebiet Freiham

Linien 173, 180 und N76 ‒ Zusatzstopp am Helene-Mayer-Ring.

Linie 188 fährt unter der Woche am Abend eine Stunde länger. Vier Fahrten je Richtung zwischen Unterföhring, Fichtenstraße und St. Emmeram finden zusätzlich statt.

Linie 189 befährt in Unterföhring künftig einen neuen Linienweg über die Beta-Straße. Die Haltestellen Unterföhring Beta-Straße, Unterföhring Heinrich-Hildebrand-Weg und Unterföhring ZDF-Straße werden neu bedient, die Haltestellen Unterföhring Dieselstraße und Unterföhring Medienallee entfallen und werden zukünftig von der MVV-Regionalbuslinie 234 bedient.

Das Angebot der Linie 147 wird durch die MVV-Regionalbuslinie 220 (siehe Landkreis München) übernommen, die Liniennummer 147 entfällt.

S-Bahn München: Durchgehender 20-Minuten-Takt

Bei der S-Bahn München besteht künftig auf fast allen Linien montags bis freitags von 5 bis 23 Uhr ein durchgehender 20-Minuten-Takt auf dem gesamten Linienverlauf bis zu den jeweiligen Endbahnhöfen.

Nur auf einzelnen Abschnitten in Außenbereichen der S2 West, S4 West und S7 Ost können die Züge infrastrukturbedingt nicht alle 20 Minuten fahren. Auch hier werden die Takte aber in vielen Fällen spürbar verdichtet.

Außerdem sorgt die S-Bahn mit einem optimierten Fahrzeugeinsatz für einen stabileren Betrieb. Auf mehreren Linien können durch längere Wendezeiten künftig Verspätungen besser reduziert werden.

Neues bei der Tram

Auf der Linie 20 kommen seit Kurzem Münchens längste Trambahnen zum Einsatz. In den sogenannten Doppeltraktionen bilden zwei- und dreiteilige Züge eine fünfteilige Einheit. Sie bieten Platz für fast 260 Fahrgäste und sorgen damit für Entspannung auf der besonders stark nachgefragten Strecke durch die Dachauer Straße.

Mehr U-Bahnen für München

Die U-Bahnen vom Typ C2, deren Flotte bis 2025 auf 85 Fahrzeuge anwachsen wird, haben nun auch die Zulassung für die Linien U4 und U5. Damit können die modernen Gliederzüge flächendeckend im gesamten U-Bahn-Netz eingesetzt werden. Die Fahrgäste profitieren vor allem von mehr Platz: Der C2 bietet knapp zehn Prozent mehr Kapazität als die Fahrzeuge der älteren Baureihen A und B.

