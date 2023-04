Fahrrad fahren in München: Radler stellen der Stadt ein mieses Zeugnis aus ‒ Aktuelle ADFC-Bilanz im Überblick

Von: Kristina Beck

Radfahrer müssen in der bayerischen Landeshauptstadt nicht selten warten, so wie in der Kreuzung Ludwigstraße zum Odeonsplatz. © ADFC/Reiner Pohl

Wenn es nach dem neuen Fahrradklima-Test des ADFC geht, haben es Radfahrer nicht immer leicht auf Münchens Straßen. Die Mängelliste ist lang.

München ‒ Radfahren ist wahrscheinlich so beliebt wie nie, wie man an der Radsternfahrt 2023 sieht. Wie beliebt die Fahrradfahrstrecken sind, ist eine andere Sache. München fällt beim aktuellen Fahrradklima-Test vom vierten auf den fünften Platz des bundesweiten Rankings der 14 deutschen Großstädte mit über 500.000 Einwohnern ‒ mit der konstant schlechten Gesamtnote von 3,9 (2020: Gesamtnote 3,8). Das teilte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Montag mit.

Fahrradklima-Test des ADFC: So bewerten Fahrradfahrer die Qualität in München

Bundesweit haben rund 245.000 Menschen am Fahrradklima-Test 2022 teilgenommen. In München gaben 3915 Radler ihr Votum ab – 760 mehr als 2020. Im Herbst 2022 waren bundesweit alle Radler aufgerufen, die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt oder Gemeinde zu bewerten.

Ergänzend zu den 27 Standardfragen zur Bewertung der Radverkehrsbedingungen wurden diesmal fünf Zusatzfragen zum Thema „Radfahren im ländlichen Raum“ gestellt.

Der Grund für die Unzufriedenheit der Münchner Radler liegt an der zu langsamen Umsetzung der Pläne ‒ trotz des erfolgreichen Radentscheids im Jahr 2019, schätz der ADFC die Lage ein: „Sichtbare Ergebnisse auf der Straße können Radfahrende trotz zahlreicher beschlossener Maßnahmen bislang kaum oder nur als wenige Meter langes Bruchstück entdecken.“

Thema Sicherheit liegt den Befragten besonders am Herzen: Knapp 70 Prozent der Befragten fühlen sich laut ADFC nach wie vor nicht sicher beim Radfahren in München. Die Breite der Radwege schneidet mit der Note 5,0 besonders schlecht ab (88 Prozent der Teilnehmenden).

83 Prozent beklagen die fehlende Kontrolle von Falschparkenden auf Radwegen (Note 5,0). Diese Punkte wurden schon im letzten ADFC-Fahrradklima-Test 2020 massiv kritisiert. Auch die schlecht abgestimmten Ampelschaltungen (Note 4,8) und die häufigen Konflikte mit Autofahrern (Note 4,7) sorgen bei mehr als 80 Prozent der Münchnern erneut für heftigen Verdruss.

Weitere Kritikpunkte sind:

Fahren mitten im Kfz-Verkehr (Note 4,5): 78 Prozent

Führung des Radverkehrs im Baustellenbereich (Note 4,5): 75 Prozent

attraktives Angebot zur Fahrradmitnahme im ÖPNV (Note 4,8): 78 Prozent

Trotz vieler Einwände macht die Stadt München auch einige Pluspunkte gut (Auswahl):

in Gegenrichtung geöffnete Einbahnstraßen (Note 2,5): 76 Prozent

Angebot der Leihräder (Note 2,4): 68 Prozent

Erreichbarkeit des Stadtzentrums (Note 3,0): 63 Prozent

Bei den Zusatzfragen zum „Radfahren im ländlichen Raum“ kommt München mit der Note 3,5 auf Platz 3 bundesweit. Doch nur 42 Prozent der Umfrage-Teilnehmer sind der Meinung, dass die Nachbarorte ohne Umwege und komfortabel erreichbar seien, nur 32 Prozent fühlen sich auf dem Weg dorthin auch vor Unfällen sicher. 42 Prozent vermissen zudem gute Fahrrad-Abstellanlagen am nächst gelegenen Bahnhof.

Ranking der Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern

Rang Ortsname Gesamtbewertung 1 Bremen 3,57 2 Frankfurt am Main 3,61 3 Hannover 3,63 4 Leipzig 3,84 5 München 3,89 6 Hamburg 3,98 7 Dresden 4,05 8 Düsseldorf 4,11 9 Berlin 4,13 10 Nürnberg 4,16 11 Stuttgart 4,20 12 Köln 4,24 13 Dortmund 4,27 14 Essen 4,28

ADFC-Fahrradklima-Test Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zur Zufriedenheit der Radfahrenden weltweit. Er wird vom ADFC alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt und fand 2022 zum zehnten Mal statt. Rund 245.000 Radfahrerinnen und Radfahrer haben bei diesem Durchgang abgestimmt. Die Umfrage umfasst 27 Fragen. Bei der aktuellen Befragung wurden außerdem fünf Zusatzfragen zur Fahrrad-Situation im ländlichen Raum gestellt. Hier gibt es eine Übersicht der Ergebnisse aller Teilnehmerstädte des ADFC-Fahrradklima-Tests 2022.

