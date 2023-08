Niemand weiß, wer die weißen Radl entfernt hat, die an tödlich verunfallte Biker erinnern sollen

Von: Marie-Julie Hlawica

Vom Rad an der Maria-Ward-Straße fehlt jede Spur. © Radentscheid

Auf rätselhafte Weise verschwinden Ghostbikes, die an verstorbene Radlfahrer in München erinnern sollen. Was die Verantwortlichen für die Räder dazu sagen:

München ‒ Eben waren sie noch da, plötzlich sind sie weg: 24 weiße, mit Blumen geschmückte Räder, weisen im Stadtgebiet auf tödlich verunglückte Radfahrer hin. Nun sind einige der sogenannten Ghostbikes – wie die Exemplare an der Dachauer oder der Maria-Ward-Straße – verschwunden.



Das Rad, das an der Maria-Ward Straße an einen toten Radler erinnerte, ist weg. © Marie-Julie Hlawica

Wo die Räder sind? Andreas Schön, Sprecher des Münchner ADFC, ist von der Nachricht überrascht: „Wir wissen es nicht. Auch nicht, wer die Räder entfernt hat.“ Das Baureferat ist ebenfalls nicht verantwortlich: „Sollte eine Notwendigkeit bestehen, ein Ghostbike im Zuge einer baulichen Maßnahme zu entfernen, würde eine Abstimmung mit der Polizei erfolgen“, betont eine Sprecherin.

Rätsel um Ghostbikes: Alles ein schlechter Scherz?

Genevieve Cory vom Münchner Radentscheid, die die Räder an den Unfallstellen als Mahnmal aufstellen und pflegen, bestätigt hingegen: „Ja, auch uns sind in den vergangenen Wochen fehlende Ghostbikes aufgefallen.“ Zumindest eines habe man wiedergefunden: „An der Dachauer Straße, Ecke Georg-Brauchle-Ring, ist ein Rad verschwunden und drei Kilometer entfernt, an der Landshuter Allee, wieder aufgetaucht.“ Nicht zum ersten Mal, dass Unbekannte sich diesen schlechten Scherz erlaubt haben: „Das erste Rad dort verschwand, musste bereits ersetzt werden.“ Auch für die aktuell verschwundenen Bikes werde man Ersatz beschaffen.

Das Rad am Wintrichring wurde Kilometer entfernt wiedergefunden. © Radentscheid

Denn der eigentliche Sinn der Ghostbikes – gut sichtbar zu mehr Rücksicht im Straßenverkehr zu mahnen – bleibt wichtig, wie ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt. „1560 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern wurden 2022 gemeldet“, erklärt Jakob Siebentritt von der Münchner Polizei. Neun davon endeten für Radler tödlich. Auch heuer gab es schon zwei Tote, an die jetzt Ghostbikes erinnern: an der Schrenk- und Cosimastraße.

